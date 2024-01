Norderstedt. Bündnis verschiedener Akteure ruft zu Kundgebung auf. Mehrere Tausend Menschen werden erwartet. So soll der Protest ablaufen.

„Man müsste ja mal was machen“: Das hat Danny Clausen-Holm zuletzt öfter gehört, als es darum ging, in Norderstedt einen Protest gegen Rechtsextremismus und die AfD, gegen deren Umsturz- und Deportationspläne, auf die Beine zu stellen. In wenigen Tagen ist es so weit. Was in unzähligen Städten und Gemeinden in Deutschland, ob nun Metropole oder ländlicher Raum, seit rund zwei Wochen die Menschen zusammenbringt, wird am Freitag, 2. Februar, auch in Norderstedt stattfinden.