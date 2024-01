Henstedt-Ulzburg. Wiedervernässung des Naturschutzgebiets in Henstedt-Ulzburg beginnt. Was alles geplant ist – und welche Pfade verschwinden.

Es sieht brachial aus, was sich derzeit im Naturschutzgebiet Henstedter Moor in Henstedt-Ulzburg abspielt. Wenige Meter abseits des Wanderweges rotiert ein tonnenschwerer Bagger auf einer zunehmend lichter werdenden Freifläche, pickt nach und nach die Birken, diese werden dann gestapelt. Doch das muss so sein, und es ist vielmehr sehr wichtig, dass diese Arbeiten im Hochmoor stattfinden. Denn es sind die allerersten Schritte für die Wiedervernässung der so wertvollen Flächen, die jetzt endlich begonnen hat. Es soll Henstedt-Ulzburgs großer Beitrag werden für den globalen Klimaschutz.