Norderstedt. Einzelhändler suchen in Norderstedt oft vergeblich Mitarbeiter. Wie das ECE-Management im Herold-Center darauf reagieren will.

Die Schaufenster sind voll – nicht nur mit Ware, sondern auch mit Stellenanzeigen. In den Shops und an den Verkaufsständen im NorderstedterHerold Center und in der benachbarten De-Gasperi-Passage wird jede Menge Unterstützung gesucht. Dem Handel fällt es immer schwerer, auf einem angespannten und durch Fachkräftemangel gekennzeichneten Arbeitsmarkt seine offenen Stellen zu besetzen. Gesucht werden Mitarbeitende in jeglichen Beschäftigungsmodellen, als Minijobber, in Teilzeit oder Vollzeit.