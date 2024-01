Bahnstreik: Gute Nachrichten für Pendler auf AKN-Strecken im Kreis Segeberg

Ab Mittwoch will Lokführer-Gewerkschaft Deutschlands Bahnverkehr lahmlegen. Bei der AKN fallen die meisten Züge nicht aus.

Pendler steigen am Bahnhof Norderstedt-Mitte von der U-Bahn in die AKN um.

Kreis Segeberg. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn zündet die Lokführer-Gewerkschaft GDL von Mittwoch an die nächste Eskalationsstufe. Zwischen dem 24. Januar und Montag, 29. Januar, ist das Personal in den Führerhäusern der Züge aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Deutschlands Nah- und Fernverkehr wird erneut lahmgelegt.

Eine gute Nachricht kommt in diesen für Zugfahrgäste nervigen Zeiten ausgerechnet von der AKN. Zwar fiel das Unternehmen aus Kaltenkirchen in den letzten Wochen und Monaten nicht gerade durch dauerhaft planmäßige An- und Abfahrten auf. Ganz im Gegenteil: Durch massive Ausfälle beim Personal und auch durch erste GDL-Streiks waren zwischen Eidelstedt, Norderstedt, Henstedt- Ulzburg, Kaltenkirchen und Neumünster viele der wichtigen Nahverkehrszüge der AKN-Linien ganz oder teilweise ausgefallen.

AKN: Probleme kann es in Neumünster geben

Doch derzeit fahren alle Züge im Netz der AKN planmäßig. Und das wird sich auch am Mittwoch nicht ändern. Wie das Unternehmen aus Kaltenkirchen mitteilte, hat der GDL-Streik vom 24. bis 29. Januar kaum Auswirkungen auf die Fahrpläne der AKN. „Unsere Züge fahren!“, heißt es in einer Mitteilung.

Ganz ausgeschlossen sind Störungen des AKN-Verkehrs in den kommenden Tagen allerdings nicht. Denn zwischen Neumünster und Neumünster-Süd ist die AKN von der Verfügbarkeit des Stellwerks der Deutschen Bahn abhängig. „Als Alternative empfehlen wir den Fahrgästen hier den Stadtbus“, teilt die AKN mit.