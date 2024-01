Großes Treffen von Norderstedt bis Bad Bramsted: Die Neujahrsempfänge im Januar

Neujahrsempfänge: Überall in der Region laden Kommunen und Parteien ein. In zwei Orten dürfen die Bewohner besonders gespannt sein.

Norderstedt/Kreis Segeberg. Sie haben eine gewisse Tradition, sind in diesem Jahr aber doch teilweise ein Zeichen des Umbruchs: Mit einem Neujahrsempfang läuten Städte und Gemeinden wie Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt und Tangstedt, Parteien und Institutionen gerne den Januar ein. Und so trudelten ringsherum in der Region ungefähr ab Weihnachten die Einladungen ein – an Amtskollegen, Vertreter von Vereinen und Organisationen, an alle Bürgerinnen und Bürger. Händeschütteln, Klönen, Anstoßen, Neuigkeiten austauschen, darum geht es an den nächsten Wochenenden.

Kaltenkirchens neuer Verwaltungschef Stefan Bohlen lädt die Bürgerinnen und Bürger für den 7. Januar, ins Rathaus ein.

Foto: Wolfgang Klietz / Norderstedt

So wie am Sonntag, 7. Januar, in Kaltenkirchen. Hier ist der neue Bürgermeister Stefan Bohlen seit dem Jahreswechsel offiziell im Amt. Der Nachfolger von Hanno Krause darf also erstmals in einer Rede skizzieren, was er in der Stadt vorhat, was ihn umtreibt, auf was und wen er setzt und hofft. Bohlen und Bürgervorsteher Raimund Neumann laden hierfür in den Ratssaal, Beginn ist um 11 Uhr. Hier werden auch Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich verdient gemacht haben.

Norderstedt & Co.: Neujahrsempfänge im Januar – vieles ist in diesem Jahr neu

Doch das ist nicht alles. Kaltenkirchen zelebriert den Tag ausgiebig, und zwar mit viel Kultur als „AufTakt 2024“. So werden bei XXXLutz Dodenhof zwischen 12 und 17 Uhr mehrfach die Speedos auftreten. Auf einer Bühne am Grünen Markt treten von 13 bis 16 Uhr Andrea & Santa auf, als Solisten oder als Mitglied der sechsköpfigen Breitenstein-Countryband. Vor Ort gibt es dann auch Glühwein, Kinderpunsch und Flammkuchen. Zeitgleich werden zudem Kutschfahrten durch die Innenstadt angeboten, die zwei Schleswiger Kaltblüter können bis zu 20 Personen auf einer Fahrt befördern (Abfahrt und Ankunft am Rondeel).

Auch das frisch sanierte und wieder eröffnete Bürgerhaus kann wieder genutzt werden. Hier gibt es von 14 bis 15 Uhr den Chor ´82 zu hören. Die Jooly Jazz Fools mit ihrem Mix aus Jazz, Dixie und Swing kommen in die Stadtbücherei (14 bis 15 Uhr), ehe ab 16 Uhr im nahen Mehrgenerationenhaus die Band Wave Klassik, Klezmer und Volksmusik performt. Den Abschluss bildet der dänische Chor Gospel Oaks ab 18 Uhr in der Michaeliskirche.

Norderstedt: Katrin Schmieder feiert beim Neujahrsempfang ihre Premiere als Oberbürgermeisterin

In Norderstedt gibt es am Sonntag, 21. Januar, ebenfalls eine Premiere. Denn auch für Katrin Schmieder, die neue Oberbürgermeisterin, ist es der erste Neujahrsempfang in neuer Funktion. 2023 hatte sie zwar schon Gäste begrüßt, da aber noch als Sozialdezernentin. Sie hat bereits angekündigt, sich zu diesem Anlass mit einer Rede noch einmal ausführlicher vorzustellen und ihre Ideen für die Stadt aufzuzeigen. Einlass in der TriBühne ist ab 10 Uhr, die Veranstaltung beginnt dann um 11.30 Uhr.

Zum Programm gehört auch die Verleihung der Bürgermedaille, die Stadtpräsidentin Petra Müller-Schönemann (auch sie war im Januar 2023 noch nicht im Amt) vornehmen wird. Musikalisch untermalt wird der Tag durch die Big Band der Feuerwehr sowie die Gruppe Energie Trio. Moderator ist Michael Eggert (Noa4).

SPD lädt in ihr „Podium“, die CDU zeigt im Spectrum einen Film-Klassiker

Auch zwei Parteien aus der Stadt laden wieder ein. Die SPD ist am kommenden Sonntag, 7. Januar, von 11 bis 13 Uhr Gastgeberin in ihrem Podium (Ochsenzoller Str. 116). Für die scheidende Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder ist es der wohl letzte öffentliche Auftritt. Ehrengast ist die Europa-Abgeordnete Delara Burkhard.

Die CDU veranstaltet ihren Empfang erneut im Spectrum-Kino (Rathausallee 72). Am Sonntag, 28. Januar, wird hier der Klassiker „Arsen und Spitzenhäubchen“ auf der großen Leinwand gezeigt, anschließend gibt’s Berliner und Feuerzangenbowle. Beginn ist um 10.30 Uhr, um eine Anmeldung bis 24. Januar wird gebeten (Kontakt: christian.mann@cdu-norderstedt.de, 040/525 22 16). Während der Veranstaltung werden zudem Spenden zugunsten der Tafel Norderstedt gesammelt.

Henstedts-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt vor dem Rathaus. Der Neujahrsempfang findet am 14. Januar statt.

Foto: Thorsten Ahlf

Die Bürgerinnen und Bürger von Henstedt-Ulzburg sind für den 14. Januar eingeladen, sich zusammen mit Bürgermeisterin Ulrike Schmidt und Bürgervorsteher Henry Danielski auf 2024 einzustimmen. Los geht es im Bürgerhaus um 11.30 Uhr. Auch die Sternsinger werden dann auftreten, ihre Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Das mit dem Jugendkulturpreis der Manke-Stiftung prämierte Ensemble Tramee sorgt für das Musik-Rahmenprogramm.

Bad Bramstedt: Ensemble der Staatsoper statt langer Reden

Bad Bramstedt hat sich derweil etwas Neues einfallen lassen für den Empfang am 28. Januar. Dieser beginnt um 16 Uhr im Kurhaustheater. Dort seien weniger Reden geplant, der Fokus soll auf dem gemeinsamen Erlebnis liegen. Und zwar der Musik. Das Internationale Opernstudio der Hamburger Staatsoper spielt beliebte Melodien aus Opern und Operetten. Der Eintritt ist frei, die Karten aber limitiert, sie gibt es im Kultur- und Tourismusbür0, dem „Amt zum Glück“, am Bleeck 16. „Dieser Neujahrsempfang ist eine besondere Form der Wertschätzung gegenüber der Gemeinschaft, und das kostenlose Konzert ist als Geschenk gemeint“, so die Verwaltung.

Wie in der Vergangenheit üblich, konzentriert sich das Geschehen in Tangstedt auf den Neujahrsempfang der SPD. Dieser findet am Sonntag, 21. Januar, statt, und das mit einem prominenten Gast, nämlich der Landesvorsitzenden und Chefin der Landtags-Fraktion, Serpil Midyatli. Die Veranstaltung im Rathaus beginnt um 15 Uhr.