Rodeln: Die schönsten Pisten in Norderstedt und Umgebung

Kreis Segeberg. Es ist nicht selten, dass der Schnee in Norderstedt genauso schnell wieder wegschmilzt, wie er gefallen ist. Doch derzeit halten die Temperaturen sich konstant um den Gefrierpunkt, immer wieder fällt Neuschnee. Und auch für die kommenden Tage ist damit zu rechnen. Also heißt es für alle Kinder der Stadt: Ab auf den Schlitten!

Eben viele Berge gibt es nicht in der Stadt. Doch wir haben uns in Norderstedt und im Kreis umgeschaut und hier die beliebten Abhänge für den Winterspaß zusammengestellt.

Norderstedt: nur inoffizielle Rodelhänge

Ganz offiziell teilt die Stadtverwaltung mit, dass es in Norderstedt keine „ausgewiesenen städtischen Wintersportanlagen“ gibt, also auch keine Rodelbahnen. „Auch wenn sogenannte Rodelhügel und Rodelberge anderes suggerieren.“ In der Tat wird in der Stadt jede geeignete Erhebung zum Schlittenfahren genutzt.

Beliebt ist der Garstedter Müllberg an der Rathausallee, Ecke Oadby-and-Wigston-Straße, gleich hinter den Holzbrücken. Zwar haben die Stadtwerke nun ein Blockheizkraftwerk vor eine der beliebten Abfahrten am Parkplatz gesetzt. Doch der Müllberg bietet noch ausreichend andere Pisten zum Rutschen. Ebenso wie der große Hummelsbütteler Müllberg an der Stadtgrenze zu Glashütte.

Beliebt ist auch der Harksheider Müllberg im jetzigen Stadtpark Norderstedt. Rings um die Waldbühne lässt es sich prima rodeln. Und auch die kleinen Hügel an der Dunantsraße, nahe Herold-Center, und die kleine Erhebung am Spielplatz der Grundschule am Harkshörner Weg sind bei den Kindern beliebt.

Henstedt-Ulzburg: Rodelspaß im Bürgerpark

Die Großgemeinde Henstedt-Ulzburg hingegen hat einen ganz offiziellen Rodelberg: „Zentral gelegen in der Mitte des Bürgerparks lädt der Rodelberg zum Winterspaß ein und bietet dabei auch einen sehr schönen Blick über den Bürgerpark Beckersberg an“, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus der Region

Nicht weit entfernt, südlich der Landesstraße 326, erreichbar über die Straßen Siebenstücken und Kirchweg, sei der Rodelberg Kisdorf-Feld zu finden. „Dieser Rodelberg bietet mehrere Rodelstrecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden an. Zusätzlich lädt der Unterstand auf der Anhöhe zum Verweilen ein und gewährt bei gutem Wetter einen weiten Blick über Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen.“

Freizeitpark Kaltenkirchen und Rodeln am Freibad in Ellerau

Im Kreis Segeberg gibt es weitere Alternativen zum Rodeln. Der Freizeitpark Kaltenkirchen zum Beispiel ist auch im Winter ein gutes Ziel. Die zahlreichen Hänge in dem Gebiet zwischen Autobahn 7 und Barmstedter- sowie Norderstraße mache den Park zu einem wahren Rodelparadies.

Die Kinder in Ellerau gehen mit ihren Schlitten gerne zum kleinen Rodelberg am Freibad. In Tangstedt sind der Pastorpark an der Hauptstraße bei der Kirche und die Kieskuhle Tangstedt am Harksheider Weg heiße Tipps für Rodelbegeisterte. In Kisdorf soll der Klöterberg an der Ecke Vojensring/Bardseyring die Rodler anlocken. In Sülfeld ist es der Butterberg, auf dem es sich bestimmt rodelt, wie geschmiert. In Bornhöved ist der Hügel am Freibad ein gutes Ziel.

Oder einfach zum Bungsberg fahren

Wer ambitioniert rodeln will in Schleswig-Holstein, dem bleibt natürlich nur die Fahrt zum definitiven Wintersport-Mekka in Schleswig-Holstein und der höchsten Erhebung im Land zwischen den Meeren: Der Bungsberg in Schönwalde, inmitten der Holsteinischen Schweiz gelegen, misst auf seinem Gipfel 167,4 Meter über Normalnull. Wenn der Schnee mitmacht, liefert er die Möglichkeit zum rasanten Abfahren.