Carlo von Tiedemann plaudert mit Delling, Rach und Harloff

Bad Segeberg. Wenn der NDR-Moderator Carlo von Tiedemann zum entspannten Plaudern an den Segeberger See einlädt, dann lassen sich die Prominenten nicht lange bitte. Der Weihnachts-Talk am See im Vitalia Seehotel am Montag, 4. Dezember, in Bad Segeberg ist in diesem Jahr eine illustre Runde aus Show, Musik, Gastronomie und Schauspiel.

Koch Christian Rach ist im Vitalia Seehotel dabei.

Beim Talk dabei: Ex-Sportschau-Moderator Delling

Die Gästeliste für die Talkrunde mit Carlo von Tiedemann ist lang. Da ist zunächst der Sternekoch und Kochbuchautor Christian Rach aus Hamburg. Der Mann ist gerade bei „Grill den Henssler“ immer wieder zu Gast im Fernsehen. Dort hatte sich Gerhard Delling in der ARD-Sportschau über Jahre unentbehrlich gemacht. Legendär sind seine Co-Moderationen mit Günter Netzer. Delling wird Carlo von Tiedemann von seinem Leben nach der Sportschau berichten.

Ex-Sportmoderator Gerhard Delling plaudert mit Carlo von Tiedemann.

Noch länger weg vom TV-Bildschirm ist Uschi Nerke aus der Talkrunde. Doch in ihrer TV-Hochzeit in den 60er- und 70-er Jahren war sie eine Frau, die Geschichte in diesem Medium geschrieben hat. Als Moderatorin von Musiksendungen wie „Beat Club“ und „Musikladen“ ist sie vielen unvergesslich.

„Beat-Club“-Legende Uschi Nerke kommt

„Beat-Club“-Ikone Uschi Nerke moderierte die legendäre Pop-Sendung von Radio Bremen.

Unvergesslich ist für viele Hörspielfans die Stimme von Fabian Harloff, der ebenfalls im Votalia Seehotel dabei ist. Denn der Hamburger Schauspieler und Sprecher hat etlichen Figuren aus „Die drei ???“, TKKG oder der Serie „Leon Kramer“ mit seiner Stimme zum Leben erweckt. Als Schauspieler ist er im „Notruf Hafenkante“ Dauergast im TV.

Fabian Harloff, Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker, ist in Bad Segeberg dabei.

Sein Hit „Yesterday Man“ steht heute mehr denn je für Chris Andrews. Der 81-jährige Sänger und Komponist hat Millionen von Tonträgern verkauft und ist seit über 60 Jahren auf den Bühnen unterwegs. Am 4. Dezember sitzt er in der Runde auf der die Bühne in Bad Segeberg. Ebenso wie das Berliner Schlagerpaar Steffi & Bert, also Stefanie Simon und Bert Beel, die seit 1990 gemeinsam auf den Bühnen singen.

Nicolas König, Regisseur von „Winnetou II“ bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, ist beim Weihnachtstalk dabei.

Als Lokalmatador des Abends wird Nicolas König den Tiedemann-Talk bereichern. Der Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher ist bei den Karl-May-Spielen seit mehr als 30 Jahren im Kalkberg-Team. Derzeit ist er Regisseur für das Stück „Winnetou II“.

„Yesterday man“ Chris Andrews talkt mit

81 Jahre alt und kein bisschen leise: Sänger Chris Andrews.

Last but not least ist ein echter Star aus Ostdeutschland im Vitalia-Seehotel mit von der Partie: Der Sänger, Schauspieler und Autor Frank Schöbel.

Carlos Gäste machen ohne Gage beim Weihnachts-Talk mit. Und die Erlöse des Abends sollen an das ambulante Kinderhospiz „Die Muschel“ in Bad Segeberg fließen.

Der Sänger Frank Schöbel steht Carlo von Tiedemann Rede und Antwort.

Wer bei der launigen Runde dabei sein möchte, kann sich im Vitalia Seehotel noch eine Eintrittskarte für 25 Euro pro Person sichern. Die Karten gibt es an der Rezeption, an der Abendkasse oder vorweg unter 04551/802 80.