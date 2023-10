Mit Teleskopstock niedergeschlagen – wegen einer Zigarette

Norderstedt. Die Debatte über die Sicherheit in Norderstedt bekommt mit einem erneuten Fall des Raubes auf offener Straße neues Futter. Zwei 16 Jahre alte Jugendliche wurden in der Sonnabendnacht von Unbekannten mit Schlagwaffen angegriffen und ausgeraubt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die beiden Jugendlichen gegen 2 Uhr am Sonnabend auf dem Gehweg der Ulzburger Straße in Richtung Norderstedt-Mitte unterwegs. Als sie etwa auf Höhe der dortigen Star-Tankstelle waren, hörten sie in ihrem Rücken jemanden sagen, dass sie stehenbleiben sollen.

Täter wollten die Bauchtasche des 16-Jährigen kontrollieren

Die beiden Jugendlichen drehten sich laut ihrer Aussage um und standen zwei ihnen unbekannten Personen gegenüber. Es soll sich möglicherweise auch um Jugendliche oder junge Männer gehandelt haben. Eine der beiden fragte nun, ob die Jugendlichen ihm eine Zigarette geben würden. Das verneinten die 16-Jährigen. Offenbar mit dem Hinweis, dass sie gar keine Zigaretten haben würden.

Der Unbekannte forderte nun einen der beiden Jungen auf, seine Bauchtasche zu öffnen, er wolle mal reinschauen. Der 16-Jährige weigerte sich abermals. Plötzlich zog einer der unbekannten Täter einen Teleskopschlagstock aus der Tasche und schlug sofort zweimal auf den Jungen ein.

Einen Schlag konnte der Junge mit dem Unterarm abwehren

Der 16-Jährige wurde am Hals getroffen, den zweiten Versuch konnte er mit dem Unterarm abwehren. Entsprechend eingeschüchtert zeigten der 16-Jährige nun die Bauchtasche vor. Darin lag ein Päckchen Tabak. Der Täter schnappte sich das Päckchen und verschwand mit seinem Komplizen in Richtung ZOB Norderstedt-Mitte.

Mehr zum Thema

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die beiden Täter wurden von den Jugendlichen wie folgt beschrieben: Der Haupttäter ist etwa 18 Jahre alt und hatte einen leichten Oberlippenbart. Er trug eine Winterjacke mit Fellkapuze, die er ins Gesicht gezogen hatte, darunter ein Cap der Marke Gucci. Weiterhin hatte er eine Bauchtasche. Der Mittäter wurde lediglich mit braunen, zurückgegelten Haaren beschrieben.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweise zu dieser Tat oder den beschriebenen Tätern. Diese werden unter 040/528060 entgegengenommen.