Norderstedt: Vor der OB-Wahl - Wo Sie die Kandidaten persönlich treffen

Norderstedt. Noch gut vier Wochen sind Zeit, dann wählt Norderstedt eine neue Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister. Amtsinhaberin Elke Christina Roeder (SPD) tritt am 8. Oktober wieder zur Wahl an, für die CDU geht Robert Hille ins Rennen. Die dritte Kandidatin ist Sozialdezernentin Katrin Schmieder, die Grünen-Mitglied ist, aber parteiunabhängig antritt.

Anders als in früheren Jahren, wird es nur einen einzigen öffentlichen Termin geben, bei dem alle drei Kandidaten aufeinandertreffen, Fragen beantworten – und versuchen, beim Publikum Punkte zu machen. Ein Triell eben.

Einziges öffentliches Triell am Dienstag, 12.9., im Coppernicus-Gymnasium

Das wird stattfinden am Dienstag, 12. September, ab 18 Uhr im Foyer des Coppernicus-Gymnasiums, Coppernicus-Straße 1, Norderstedt. Den Termin haben der Kinder- und Jugendbeirat sowie der Seniorenbeirat der Stadt organisiert. Vertreter der Beiräte werden den Kandidaten Fragen zu vielen Themen stellen.

Katrin Schmieder am Montag mit Ex-Bürgermeister Grote in der TriBühne

Sozialdezerentin Katrin Schmieder möchte Oberbürgermeisterin werden..

Foto: Christopher Mey

Sozialdezernentin Katrin Schmieder ist in den kommenden Tagen unter anderem auf Wochenmärkten anzutreffen. Dann ist sie mit ihrem Wahlkampfteam oder allein unterwegs und beantwortet Fragen der Bürger.

Eine spannende Begegnung steht am Montag, 11. September, an. „Auf ein Wort mit Hans-Joachim Grote und Katrin Schmieder“ heißt der Termin in der TriBühne, der um 19 Uhr beginnt.

Und das sind Katrin Schmieders weitere Wahlkampftermine in der nächsten Zeit:

Do 14.9., mittags: Katrin Schmieder ist auf dem Wochenmarkt in Norderstedt-Mitte anzutreffen.

Sa 16.9., vormittags: Katrin Schmieder auf dem Harksheider Markt.

So 17.9,, ab 11 Uhr: Katrin Schmieder ist beim Movimento-Straßenumzug auf der Ulzburger Straße.

Do 21.9., vormittags: Katrin Schmieder am Schmuggelstieg.

Fr 22.9., nachmittags: Katrin Schmieder bei Edeka Hayunga’s in Friedrichsgabe, Quickborner Str. 53.

Sa. 23.9., vormittags: Katrin Schmieder bei Edeka Hayunga’s in Garstedt, Kohfurt 15.

Sa 23.9., 16.30: FDP Norderstedt lädt ein zu „Auf ein Wort mit Katrin Schmieder und Heiner Garg“ in der Hopfenliebe, Rathausallee 60. Heiner Garg (FDP) ist der ehemalige Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren in Schleswig-Holstein.

Robert Hille: Mit Ministerpräsident Daniel Günther vor dem Supermarkt

Er tritt für die CDU an: Robert Hille, Kulturmanager aus Hamburg.

Foto: INMEDIUM / CDU Norderstedt

CDU-Kandidat Robert Hille ist viel auf Wochenmärkten und auf Straßenfesten in Norderstedt unterwegs. Er setzt auf den direkten Kontakt mit den Menschen in Norderstedt, aber auch auf gemeinsame Termine mit Politik-Prominenz aus Kiel. Hier seine bisher geplanten Termine:

Sa, 9.9., 9.30 bis 11.30: Harksheider Markt. Ein Stand ist auch vor dem Kulturwerk am See im Stadtpark aufgebaut, von 10 bis 12 Uhr. Robert Hille pendelt zwischen beiden Standorten.

Sa, 9.9., 10-12: De-Gasperi-Passage in Garstedt, beim Herold-Center

Do 14.9., 11-14 Uhr: Rathausmarkt in Norderstedt-Mitte

Fr 15.9., 10-12: Markt am Herold-Center in Garstedt

Sa 16.9., 9.30-11.30: Markt Harksheide

So 17.9.: Robert Hille und Hans-Joachim Grote laden zu einer öffentlichen Fahrradtour ein. Start 11 Uhr am Rathausmarkt in Norderstedt-Mitte, Aufenthalt am Kim’s beim Feuerwehrmuseum 12.30 bis 13 Uhr. Danach ist Robert Hille beim Straßenfest auf der Ulzburger Straße.

Do 21.9, 11 bis 14 Uhr: Robert Hille am Rathaus in Norderstedt-Mitte.

Fr 22.9., 10-12 Uhr: Robert Hille auf dem Wochenmarkt am Herold-Center.

Sa 23.9., 9.30 bis 11.30: Wahlkampfstand auf dem Harksheider Markt.

Sa 23.9., 11 Uhr: Unternehmer-Brunch mit Robert Hille in der „Hopfenliebe“. Wer dabei sein möchte, schreibt einem Mail an hallo@robert-hille.de

Do 28.9., 11 bis 14 Uhr: Robert Hille auf dem Wochenmarkt am Rathaus.

Fr 29.9.: 10 bis 12 Uhr: Robert Hille auf dem Markt am Herold-Center.

Sa 30.9., 9.30-11.30 Uhr Harksheider Markt

Mi 4.10., 17 Uhr: Robert Hille mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bei Edeka Hayunga’s, Kohfurt 15.

Sa 7.10., ab 9.30: Robert Hille vor Edeka Hayunga’s, Kohfurt 15. Ein weiterer Wahlkampfstand wird an der de Gasperi-Passage aufgebaut, Robert Hille pendelt zwischen beiden Ständen.

Elke Christina Roeder (SPD) kommt am Dienstag zum Triell

Sie möchte Ihr Amt behalten: Elke Christina Roeder (SPD).

Foto: Claas Greite / FMG

Elke Christina Roeder kommt am Dienstag, 12.9., 18 Uhr, zum Triell mit Robert Hille und Katrin Schmieder ins Coppernicus-Gymnasium. Weitere Wahlkampftermine, bei denen Roeder allein auftritt, lagen aktuell noch nicht vor. Sobald es dazu nähere Angaben gibt, werden sie an dieser Stelle aktualisiert.