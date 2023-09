Ulzburger Straße in Norderstedt wird autofrei: Rambazamba auf der Festmeile

Höhepunkt des Ulzburger Straßenfestes wird wie in den vergangenen Jahren der Umzug von „Movimento“ sein.

Norderstedt. Mittlerweile ist das autofreie Straßenfest an der Ulzburger Straße zwischen Waldstraße und Harckesheyde nicht nur ein Fest für die Anlieger, sondern für die ganze Region. Am Sonntag, 17. September, wird sich die viel befahrene Straße in eine bunte, lebhafte Feiermeile mit Samba und Trommelwirbel, Kasperle-Theater und Disco-Wumms, Spielmobile und Budenzauber verwandeln.

Sogar ein zwölf Meter hoher Leuchtturm wird aufgebaut, den die Gäste erklimmen können, um von oben einen Rundblick auf die 1,3 Kilometer lange Festmeile zu genießen. Apropos genießen: Natürlich ist auch wieder für Flüssiges und Festes für Magen und Seele gesorgt.

Start für das bunte Spektakel ist um 11 Uhr. Um 17 Uhr soll der Budenzauber ausklingen.

Ulzburger Straßenfest mit Samba, Kasperle-Theater und Budenzauber

Veranstaltet wird das autofreie Straßenfest von der Abteilung Nachhaltiges Norderstedt der Stadt mit „Ikus“, dem „Initiativkreis Ulzburger Straße“, einem Zusammenschluss der Geschäfte entlang der Feiermeile.

„Die Sperrung der Ulzburger Straße für das Straßenfest ist die einzige Straßensperrung in Norderstedt, die den Bürgerinnen und Bürgern Freude bereitet und uns keine Beschwerden beschert“, sagte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder bei der Vorstellung des Festprogramms in Galerie und Kunstverlag Menssen an der Ulzburger Straße 308.

Die Straßensperrung beginnt um 6 Uhr und dauert bis zirka 21 Uhr. Die Gäste kommen ohnehin überwiegend per Fahrrad oder zu Fuß. Alle Geschäfte würden sich beteiligen, und Norderstedt reihe sich außerdem in die Europäische Mobilitätswoche ein, die europaweit vom 18. bis 22. September stattfindet.

Ulzburger Straßenfest: Es gibt sogar einen begehbaren Leuchtturm

„Die Organisation des autofreien Straßenfestes ist alles andere als selbstverständlich, aber da wir uns als Nahversorgungszentrum verstehen, legen wir Wert auf eine gute Nachbarschaft“, sagte „Ikus“-Sprecher Henning Schurbohm von Elektro-Alster-Nord und präsentierte stolz ein Plakat mit dem besteigbaren Leuchtturm. Christiane Tietz vom Amt Nachhaltiges Norderstedt kreiert zudem eine Schnitzeljagd über die ganze Meile, bei der die Teilnehmenden neun Buchstaben einsammeln, zu einem Wort zusammensetzen und gewinnen können.

Für die Musik sorgen allein sechs Bühnen mit Rock-, Pop- bis zu Weltmusik, darunter Lasca Fox, der schon vor einem Jahr Stimmung machte. Er kommt mit seinem „Lasca Fox Mobil“, einem Lastenfahrrad mit Anhänger, und zwar per Pedes direkt aus Berlin. Das Vehikel kann er mit wenigen Handgriffen in eine solarbetriebene Bühne umbauen.

Die Mitglieder des Vereins Initiativkreis Ulzburger Straße und das Amt für Nachhaltigkeit der Stadt Norderstedt laden zu Sonntag, 17. September, wieder zum autofreien Straßenfest auf der Ulzburger Straße von der Waldstraße bis Harckesheyde ein.

Foto: Heike Linde-Lembke

Neu ist die Aktion „Strampeln für Strom“, bei der die Besucherinnen und Besucher einen Strom-Gutschein für eine gemeinnützige Einrichtung erstrampeln können.

Ulzburger Straßenfest: Ohren- und Augenschmaus ist der Umzug von „Movimento“

Auch Norderstedter Vereine, die Mobilität in ihrem Programm haben, stellen sich und ihre Angebote auf der Feiermeile vor. Für viel Bewegung, auch der Lachmuskeln, dürfte wieder Klabauterjan mit seiner Trocken-Segel-Aktion sorgen. Ein Treffpunkt für Familien ist der Parkplatz beim Penny-Markt, auf dem ein Mitmach-Zirkus, der Luftballondreher Herr Heikel, das Hoppe-Kasperletheater und Kinderschminken für Kinder-Kurzweil sorgen.

Ohren- und Augenschmaus verspricht der Umzug von „Movimento“ mit Detlef von Boetticher als Leiter, der um 14 Uhr an der Harckesheyde startet und die Festmeile mit 300 Musikerinnen und Musikern aus Brasilien und Norderstedt mit viel Temperament und noch mehr Rhythmus aufwirbelt.

Autofreies Straßenfest Ulzburger Straße von Waldstraße bis Harckesheyde, So 17.9, 11.00–17.00. Das ganze Programm steht unter www.die-ulzburger.de im Internet.