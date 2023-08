Umbau in Garstedt beginnt. Die Maßnahme ist ein Mittel für mehr Sicherheit und Verkehrsberuhigung – aber auch umstritten.

Norderstedt. In Norderstedt entsteht eine neue Fahrradstraße. Und zwar in Garstedt: Dort wird ab Montag, 28. August, der Hempberg umgebaut. Auf Höhe der Hausnummer 18, also kurz hinter der Einmündung zur Danziger Straße, werden hier vollautomatische Poller installiert. Es ist eine Maßnahme, die mehrere Gründe hat.

Laut Verwaltung sei der Radverkehr hier bereits jetzt die „vorherrschende Verkehrsart“, das hätten Zählungen ergeben. Zuletzt hatten die Fachplaner im Rathaus im Vorjahr, im Rahmen eines Infoabends, Messungen zitiert aus dem Jahr 2020: Von 1050 bis 1230 Verkehrsteilnehmern seien 620 bis 770 mit dem Rad unterwegs.

Norderstedt: Poller gegen Durchgangsverkehr – Hempberg wird Fahrradstraße

Bekannt ist aber auch, und das seit vielen Jahren: Der 620 Meter lange Hempberg ist ein beliebter Schleichweg zwischen Ohechaussee und Ochsenzoller Straße sowie Lütjenmoor, wird also in beide Richtungen befahren.

Da in der 30er-Zone wiederum zahlreiche Parkplätze entlang der Fahrbahn sind, und diese in der Regel auch gut genutzt werden, sei es „regelmäßig zu Konfliktsituationen“ gekommen. Das soll bald der Vergangenheit angehören.

In Norderstedt gibt es bereits weitere Fahrradstraßen – die Glockenheide, der Waldbühnenweg oder die Coppernicusstraße. Überall gilt: Auf den Radverkehr muss besonders geachtet werden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h.

Das Betriebsamt der Stadt Norderstedt wird zeitnah neue Verkehrsschilder aufstellen, die dann auf die entstandene Fahrradstraße hinweisen.