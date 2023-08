Karl-May-Spiele: Familienvater aus Trier gewinnt 690 Kilogramm Münzgeld

Bad Segeberg. Ein Besuch der Karl-May-Spiele am Kalkberg lohnt sich immer – aber für Alexander Zens aus Trier trifft diese Feststellung gleich doppelt zu: Er genoss am Freitagnachmittag nicht nur ein spannendes Wildwest-Abenteuer, sondern wurde von Geschäftsführerin Ute Thienel auch noch mit 3000 Euro beschenkt. Der Familienvater war der 300.000. Besucher der aktuellen Inszenierung „Winnetou I – Blutsbrüder“.

Noch bevor auf der Bühne die Aufführung begann, hatte Familie Zens eine große Überraschung erlebt. Geschäftsführerin Ute Thienel begrüßte Alexander Zens als 300.000. Besucher im Freilichttheater. „Wir sind letztes Jahr zum ersten Mal bei den Karl-May-Spielen gewesen“, schilderte der verblüffte Gewinner. Er kam auch diesmal zusammen mit Ehefrau Birgit, den drei Kindern Thilo (13), Laura (11) und Fabian (4) sowie seinen Schwiegereltern Paula und Wolfgang Kolditz aus Eckernförde in Winnetous Jagdgründe. Zwei Wochen lang macht die Familie derzeit Urlaub bei den Großeltern – und ein Ausflug an den Kalkberg gehört mittlerweile einfach dazu.

Karl-May-Spiele: Familienvater aus Trier ist der 300.000. Besucher und gewinnt 3000 Euro

Als symbolische Anzahlung überreichte Ute Thienel einen schweren Jutesack voller Ein-Cent-Stücke. „Wir beteiligen Sie mit einem Cent an jeder bisher verkauften Eintrittskarte“, erklärte die Karl-May-Chefin. „Das sind 300.000 Cent – also 3000 Euro!“ Die gesamte Summe in Münzen könnte kein Mensch tragen, denn das wären rund 690 Kilogramm. Von seinem Platz Nr. 31 in Reihe 2 von Block C winkte Alexander Zens den jubelnden Zuschauern zu, als Produktions- und Spielleiter Stefan Tietgen ihn per Durchsage als Gewinner vorstellte.

Aber auch für die Karl-May-Spiele war der Freitag ein sehr freudiger Tag. Die Marke von 300.000. Besuchern wurde zwei Vorstellungen früher erreicht als in der Rekordsaison 2022. „Es ist überwältigend, wie groß die Begeisterung für die Karl-May-Spiele auch in diesem Jahr ist“, sagt Ute Thienel. „Es macht dem Team große Freude, für solch ein tolles Publikum zu spielen. Auch wenn es regnet, feiern die Zuschauer die Inszenierung. Wir haben ein oft nahezu ausverkauftes Theater und Gäste, die glücklich nach Hause gehen.“

Karl-May-Spiele: „Winnetou I“ wird noch bis zum 3. September gezeigt

Noch bis zum 3. September wird „Winnetou I – Blutsbrüder“ im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg gezeigt: donnerstags, freitags und samstags ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Prominente Hauptdarsteller sind Alexander Klaws („Winnetou“), Wolfgang Bahro („Santer“) und Nadine Menz („Nscho-tschi“). Nähere Informationen und Tickets sind auf www.karl-may-spiele.de zu bekommen.