Vor dem Landgericht Kiel läuft der Prozess gegen einen 22-Jährigen, der am 17. Oktober 2020 in Henstedt-Ulzburg nach einer AfD-Veranstaltung mit einem Auto in eine Gruppe Antifa-Demonstranten gefahren ist. Das Bündnis Tatort Henstedt-Ulzburg begleitet das Verfahren mit Solidaritätskundgebungen.