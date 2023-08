Lastzug war bei Großenaspe nach einem Unfall umgestürzt. Warum die Bergung mit einem Kran jetzt so lange dauert.

Polizei Schleswig-Holstein A7: LKW liegt quer – nichts geht mehr in Fahrtrichtung Süden

Kreis Segeberg. Seit 10 Uhr blockiert ein Lastwagen die Autobahn 7 in Richtung Süden. Der Sattelzug war in Höhe Großenaspe verunglückt und umgestürzt. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar.

„Durch den Unfall musste die A7 Richtung Süden ab Großenaspe voll gesperrt werden“, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw-Fahrer war kurz hinter der Abfahrt Großenaspe gegen ein Auto gefahren, das wegen einer Panne auf dem Standstreifen stand.

A7: Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt

Dabei kippte der Lastwagen auf die Seite und blieb auf dem Grünstreifen liegen. Bei dem Unfall wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt. In dem liegengebliebenen Auto auf dem Standstreifen befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen.

Der Verkehr auf der A7 in Richtung Hamburg wird an der Anschlussstelle Großenaspe abgeleitet. „Der Sattelzug muss durch einen Kran wieder aufgerichtet werden, dies wird noch einige Stunden in Anspruch nehmen“, teilte die Polizei mit. Die A7 bleibe bis dahin gesperrt. Autofahrer müssen mit Staus rechnen.

Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor, sagte der Polizeisprecher. Unklar ist auch, warum der Lkw-Fahrer gegen das stehende Auto fuhr.



Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.