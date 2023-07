Minigolf im Kreis Segeberg: Action, Schwarzlicht, Seeblick – fünf Tipps

Norderstedt. Minigolf – der Sport der Präzision. Längst gibt es nicht mehr nur die klassischen Bahnen mit Hindernissen, die jeder kennt. Sondern viele Varianten des Volkssports, ob abenteuerlich, herausfordernd oder unkonventionell. Die Minigolf-Anlagen sind ein beliebtes Ausflugziel für Jung und Alt. Das Abendblatt stellt fünf tolle Adressen im Umkreis vor.

1. Adventure Golf im Stadtpark Norderstedt

Die Adventure-Golf-Anlage im Norderstedter Stadtpark besteht aus 18 mit Kunstrasen bedeckten Bahnen.

Foto: Annabell Behrmann

Adventure Golf vereint Minigolf und Golf. Die im Stadtpark Norderstedt gelegene Anlange glänzt mit ihren 18 modernen Bahnen, die in neongrün-gelber Farbe kaum zu übersehen sind. Die Bahnen verfügen über außergewöhnliche Hindernisse wie Sandbunker, Wasserhindernisse, Anhöhen und Steilkurven, sowie gebogenen Stahlrohren. Ganz nach dem Motto: Sport kennt kein Alter, lädt der Platz für junge und alte Minigolf-Fans ein.

Einzelkarten kosten für Erwachsene 9 Euro und für Kinder bis zum 15. Lebensjahr 6,50 Euro. Mit einer Familienkarte oder einem Gruppenticket kann allerdings ein wenig eingespart werden. Buchungen für eine größere Gruppe ab zehn Personen sowie Kindergeburtstage ab fünf Personen sind durch eine vorausgegangene Kontaktaufnahme mit dem Spotz Norderstedt möglich.

Bis zum 30. August öffnet die Anlage von Montag bis Freitag ab 14 Uhr. Sowohl an Feiertagen, Wochenenden als auch in den Sommerferien steht der Platz bereits um 11 Uhr zum Spielen bereit. Die letzte Schlägerausgabe ist um 17 Uhr.

Adventure Golf, Stadtpark, Am Kulturwerk 1, Norderstedt. Mehr Infos unter spotz-norderstedt.de.

2. Schwarzlicht-Minigolf in der Action Arena

In der Action Arena in Norderstedt können Besucher Minigolf im Schwarzlicht spielen.

Foto: Burkhard Fuchs / Burkhard Fuchs Burkhard Fuchs

Flipper, Pinball, Automaten, Airhockey & Co. begrüßen euch auf einer Spielfläche von insgesamt 300 Quadratmetern mit über 100 Spiel- und Sportstationen. Auch das beliebte Schwarzlicht-Minigolf der Action Arena bietet Besuchern ein außergewöhnliches Erlebnis, das durch seine Spezialeffekte an eine Unterwasserwelt erinnert. Hier gibt es ebenfalls keine Altersgrenzen.

Besonders eignet sich das Golfen im Schwarzlicht für Gruppen. Bei einer Gruppe aus vier Personen bezahlt ihr für 30 Minuten 70 Euro. Wer gerne etwas länger in den Genuss des Minigolfens kommen möchte, kann bei einer Länger von 120 Minuten mit 250 Euro rechnen. Bei Einzelkarten fängt der Eintrittspreis bei 17,50 Euro an.

Von Montag bis Donnerstag könnt ihr euch dem Minigolf-Parcours von 14 bis 20 Uhr und Freitag von 15 bis 21 Uhr stellen. Sonnabend und Sonntag öffnen die Türen der Action Arena bereits um 11 Uhr.

Action Arena, Alter Kirchenweg 33-41, Norderstedt. Mehr Infos unter action-arena.info.

3. Minigolf-Oase in Henstedt-Ulzburg

Jet-Golf ist eine besondere Form des Minigolfens: Dabei geht es darum, den Ball zum Fliegen zu bringen.

Foto: Viktor Marinov

Für alle, die es klassisch mögen: Die in Henstedt-Ulzburg am Beckersberg gelegene Minigolf-Oase stellt euch auf insgesamt 18 Bahnen das klassische Minigolf zur Verfügung. Neben diesem bietet der Inhaber, Fredy Fischer, zudem Jet-Golf an. Dabei muss der Ball zum Fliegen gebracht werden, um an der Zielscheibe kleben zu bleiben.

Laut Fredy Fischer ist für ausreichend Verpflegung durch das umfangreiche Kioskangebot in den Spielpausen gesorgt. Die Selbstverpflegung sei demnach nicht gestattet.

Bei den Eintrittskarten ist auszuwählen zwischen Kind, Schüler und Erwachsener. Der Eintrittspreis für Kinder bis zwölf Jahren liegt bei 3 Euro. Schüler und Erwachsene hingegen müssen 4 Euro und 5 Euro zahlen. Bei Gruppen gibt es nach individueller Absprache mit dem Betrieb ab zehn Personen Angebote.

Der Familienbetrieb von Fredy Fischer hat innerhalb der Saison (April bis Oktober) sieben Tage die Woche von jeweils 12 bis 20 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können jedoch je nach Wetterlage abweichen. Bei wechselnden Wetterbedingungen empfiehlt die Minigolf-Oase, telefonisch Kontakt aufzunehmen

Minigolf-Oase, Beckersbergstraße 30, Henstedt-Ulzburg. Mehr Infos unter minigolf-oase.com.

4. Minigolf in der Fun Arena

Die Fun Arena Henstedt-Ulzburg bietet eine Minigolf-Anlage mit Dschungel-Flair.

Foto: Fun Arena

Golfen im Dschungel klingt erst einmal verrückt. Die Fun Arena in Henstedt-Ulzburg beherbergt neben einer großen Trampolin-Fläche, einer Rutschlandschaft und vielen abenteuerlichen Kletterboxen einen Bereich, in dem Adventure-Minigolf Teil des Dschungels ist. Es gibt spannende Bahnen zu entdecken, die mit Licht- und Soundeffekten ausgestattet sind. Abgerundet wird das Dschungel-Feeling durch Pflanzen, die die Golf-Bahnen schmücken und wie aus dem echten Urwald aussehen.

Um dem Urwald-Minigolf einen Besuch abzustatten, benötigt ihr ein Ticket für die gesamte Fun Arena. Die Eintrittspreise variieren je nach Wochentag und starten bei einem Einzelticket von 18 Euro. Bei Kleinkindern und Besuchern mit einer Behinderung in erwachsener Begleitung ist der Eintritt frei. Es wird außerdem dazu aufgerufen, das Ticket vorab online zu buchen.

Die von der Arena vorgesehenen Socken, die vor Ort getragen werden, müssen extra dazu gekauft werden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr. Sonnabend und Sonntag hat die Arena bis zu zwei Stunden länger für euch geöffnet.

Fun Arena, Heidekoppel 3-5, Henstedt-Ulzburg. Mehr Infos unter funarena.info.

5. Minigolf am Segeberger See

Die Minigolf-Anlage in Bad Segeberg ist nur wenige Minuten von den Karl-May-Spielen entfernt.

Foto: Minigolf-Anlage am Segeberger See

Grünes Herz trifft auf Minigolf: Inmitten von Bad Segeberg ist das Zuhause der idyllischen Minigolf-Anlage von Jörg Fischer. Der Segeberger See liegt dabei in direkter Nähe. Der begrünte Platz lädt mit insgesamt 18 Bahnen zu ausgelassenen Spielen mit der ganzen Familie ein. Auch für eine Pause ist in Form von schattigen Sitzmöglichkeiten gesorgt.

Die Anlage ist für Besucher der berühmten Karl-May-Spiele fußläufig innerhalb von zehn Minuten zu erreichen. Außerdem lohnt sich ein anschließender Spaziergang am See mit einem Eis oder Erfrischungsgetränk der Minigolf-Anlage.

Noch bis Ende Oktober ist die Anlage täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Kinder bis zum 14. Lebensjahr zahlen pro Runde 3 Euro und Erwachsene 4 Euro. Bei größeren Gruppen ab 20 Personen wie beispielsweise Schulklassen wird der Preis nach Absprache festgelegt.

Minigolfplatz Bad Segeberg, Winklersgang 2a, Bad Segeberg. Mehr Infos unter minigolf-segeberg.de.