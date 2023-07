Der Einbrecher schlug in einem Einfamilienhaus am Krückauring in Kaltenkirchen zu (Symbolfoto).

Kaltenkirchen. Man kommt nach Hause – und der Einbrecher begegnet einem an der Haustür. Genau diesen Schockmoment erlebte ein Anwohner am Krückauring in Kaltenkirchen, als er am Donnerstag gegen 12.25 Uhr vor seinem Einfamilienhaus nahe des Wanderweges an der Krückau stand.

Der Einbrecher, ein Mann im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, von 1,75 bis 1,80 Meter Größe, mit vollem weißen Haar und gekleidet in einem karierten Hemd, machte sich sofort aus dem Staub. Offenbar kam der Anwohner genau zum richtigen Zeitpunkt.

Polizei Kaltenkirchen: Senior-Einbrecher wird beim Einbruch überrascht und flieht

Denn der Einbrecher hatte alle Wertgegenstände, die er im Haus zusammengerafft hatte, bereits zum Abtransport bereit gestellt. Nun floh er ohne Beute. Die sofort alarmierte Polizei machte sich mit einem Streifenwagen auf die Suche nach dem Senior-Einbrecher – die Fahndung blieb allerdings erfolglos.

Die Kripo Pinneberg sucht Zeugen,m die den weißhaarigen Einbrecher gesehen haben und bittet um Hinweise unter 04101/2020.