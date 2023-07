Karl-May-Spiele Seltene Chance: Ein Selfie mit Winnetou und Old Shatterhand

Foto: Karl May Spiele

Seltene Gelegenheit: Winnetou schreibt Autogramme – so wie hier zuletzt. Eine neue Chance auf ein Selfie mit Alexander Klaws bekommen Fans beim Kinderfest am Kalkberg.

Beim Kinderfest am Kalkberg gibt es eine Autogrammstunde mit Alexander Klaws und Co. Einer der Stars geht gerne mal in die Luft.