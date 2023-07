Polizei Schleswig-Holstein Explosionsgefahr in Segeberg – 40 Feuerwehrleute im Einsatz

Bad Segeberg. Ein Großfeuer hat in Bad Segeberg eine Werkstatt zerstört. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass die Flammen das 300 Quadratmeter große Gebäude zerstörten.

Die Feuerwehr war am Donnerstag gegen 19 Uhr zur Dahlienstraße gerufen worden, nachdem ein Anrufer eine brennende Papiertonne an einer Werkstatt gemeldet hatte. Da die Besatzung des ersten Einsatzfahrzeugs auf der Anfahrt eine große Rauchwolke sehen konnte und weitere Notrufe in der Rettungsleitstelle eingingen, wurden zwei Löschzüge alarmiert.

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits komplett in Flammen. Außerdem bestand die Gefahr, dass das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreift. „Bereits geborstene Scheiben zeigten die vorhandene Hitzeentwicklung“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Aus der Halle holte die Feuerwehr mehrere Druckgasbehälter und kühlte sie, um Explosionen zu verhindern.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Warum der Brand ausbrach und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.