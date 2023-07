Polizei Schleswig-Holstein: Polizei-Diensthund verfolgt Juwelen-Diebe in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Einbrecher haben bei einem Juwelier in Bad Segeberg Schmuck im Wert von Tausenden Euro erbeutet. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen und setzte Suchhunde ein, doch die Täter konnten mit ihrer Beute entkommen.

Zu dem Einbruch in das Geschäft an der Kurhausstraße kam es am Donnerstag gegen 3.30 Uhr. „Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine gewaltsam geöffnete Tür fest“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. „Täter war nicht mehr in dem Geschäft.“

Polizei-Diensthund verfolgt Juwelen-Diebe in Bad Segeberg

Ein Diensthund verfolgte eine Spur durch einen gegenüberliegenden Durchgang zum Rewe-Parkplatz. Doch dort verlor sich die Spur. Die Polizei vermutet, dass die Täter dort in ein Auto gestiegen und davon gefahren sind.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04551/8840.