Stadtpark Norderstedt: Brandgefahr - Grillen und Rauchen verboten

Norderstedt. Normalerweise sind die Verantwortlichen im Stadtpark Norderstedt relativ entspannt, auch größere Besuchergruppen können sich hier ohne übermäßige Kontrollen aufhalten. Aber jetzt sieht sich die Verwaltung zu unpopulären Maßnahmen gezwungen.

Da die Flächen im beliebtesten und am besten besuchten Ausflugsziel der Stadt enorm ausgetrocknet sind, gilt ab Dienstag, 13. Juni, ein absolutes Grillverbot im Stadtpark, genauso auch für jegliche Art von offenem Feuer. Und das Rauchen ist auf dem Parkgelände ebenso untersagt.

Norderstedt: Hohe Brandgefahr – Grillen und Rauchen im Stadtpark verboten

Kai Jörg Evers, Geschäftsführer des Stadtparks, erklärt, warum es keine andere Wahl gibt. „Momentan haben wir einen hohen Nutzungsdruck, es sind viele Grills, wir haben extrem viele Grillgruppen, wie in allen Parks. Aber es ist so knochentrocken – wenn wir einen Flächenbrand im Stadtpark haben, dann haben wir ein Riesenproblem.“

Ebenso sind alle Menschen, die den Park besuchen, dazu aufgerufen, keine Glasflaschen oder Glasscherben liegen zu lassen – es könnten durch einen Brennglaseffekt Brände entstehen.

Dass inmitten der Grünanlagen nicht mehr geraucht werden soll, war da quasi der logische nächste Schritt. „Wer im Bereich der Gastronomie sitzt, kann rauchen“, so Evers. Die Kippe gehört so oder so in einen entsprechenden Behälter, betont er. Kaum zu glauben, aber: Leider halten sich längst nicht alle Besucherinnen und Besucher daran. „Unsere Leute sammeln die weg – das ist eine Sisyphusarbeit.“

Stadtpark Norderstedt: Trockenheit – Pflanzen müssen deutlich mehr gewässert werden

Der ausbleibende Regen ist für die Pflanzenwelt, ob nun Rasen, Büsche oder Blumen, eine Belastung. Also wird deutlich mehr gewässert. „Wir haben ein Brauchwassernetz, wässern mit Seewasser. Aber es ist ein erheblicher Aufwand“, sagt der Geschäftsführer. Dennoch verdunstet im Vergleich mehr Wasser, als es entnommen wird aus dem Stadtparksee.

Was bleibt, ist die Hoffnung auf Niederschlag. „Wir brauchen einen lang anhaltenden Landregen.“ Dieser ist derzeit nicht in Sicht. Also warnt Kai Jörg Evers: „Ich gehe davon aus, dass das Grillen in den nächsten Wochen nicht möglich sein wird.“