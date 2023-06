Christdemokraten schlagen Petra Müller-Schönemann vor. Wahl bei der konstituierenden Sitzung am 27. Juni.

Die neue CDU-Fraktion in Norderstedt: Peter Holle (v.l.), Petra Müller-Schönemann, Doris Grote und Gunnar Becker.

Norderstedt. Nach dem Erfolg bei der Kommunalwahl hat sich jetzt die CDU-Fraktion in Norderstedt neu konstituiert. Dabei wurde der neue Vorstand für die nächsten fünf Jahre gewählt und die künftige Stadtpräsidentin nominiert.

Wie erwartet, wie die CDU wird der Stadtvertretung Petra Müller-Schönemann als neue Stadtpräsidentin vorschlagen. „Mit ihr haben wir eine Gemeindevorsteherin, die erfahren in der Sitzungsleitung ist und zudem die Stadtvertretung in der Öffentlichkeit hervorragend repräsentieren kann“, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten.

Norderstedt: CDU wählt Fraktion neu und nominiert Stadtpräsidentin

Einstimmig wurde Peter Holle als Fraktionsvorsitzender wiedergewählt. Unterstützt wird er von Doris Grote, die ihre Erfahrungen aus der langjährigen Kreismitgliedschaft mitbringt und Gunnar Becker, der bereits seit einigen Jahren aktiv in der Fraktion mitarbeitet und ein gutes Netzwerk mitbringt.

„Wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir zum Wohle von einem zukunftsfähigen Norderstedt lösen möchten“, so die Norderstedter Christdemokraten. Die konstituierende Sitzung der Stadtvertretung ist am 27. Juni. Dann wird auch die Stadtpräsidentin gewählt.

Peter Holle sagt: „Wir nehmen auf jeden Fall den Schwung mit in die nun anstehende OB-Wahl und sind uns sicher, dass wir mit Robert Hille eine deutlich bessere Alternative zu der SPD-Kandidatin Elke Christina Roeder und der Grünen-Kandidatin Katrin Schmieder haben.“ Gewählt wird am 8. Oktober.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.