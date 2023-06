Norderstedt. Das Tiny House-Projekt der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark in Norderstedt hat schon wieder einen Preis gewonnen. Mit dem Projekt gewann die Schule jetzt den Titel „Energiesparmeister 2023“ und wurde somit als bestes Klimaschutzprojekt aus Schleswig-Holstein ausgezeichnet. In dem Wettbewerb kann die Schule nun auch noch Bundessieger werden. Jeder kann dabei mithelfen.

Erst kürzlich war das besondere Hausbau-Projekt der Norderstedter Schule ausgezeichnet worden, und zwar mit dem wichtigsten Wettbewerb für Lehrerinnen und Lehrer, dem Deutschen Lehrkräftepreis. Außerdem erhielt die Schule noch den Sonderpreis „Umwelt und Nachhaltigkeit“ des Cornelsen-Verlags.

Norderstedt: Tiny House der Schule Ossenmoorpark macht bundesweit Furore

Tiny House: Und so sieht es aus.

Foto: Kathrin Peters / Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark

Und jetzt ist die Schule mit ihrem Haus auch „Energiesparmeister“. Dahinter verbirgt sich ein bundesweiter Schulwettbewerb, gefördert unter anderem durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Eine Jury hatte das Projekt der Ossenmoorpark-Schüler begutachtet und positiv bewertet, dass das Tiny House energieautark ist.

Außerdem „zeigte die Jury sich beeindruckt von den ökologischen Materialien“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren des Wettbewerbs. „Kein Bauteil ist fertig gekauft, Fenster und Türen wurden aus Holzresten gebaut.“

Bundeswettbewerb: Unter diesem Link kann jeder an der Abstimmung teilnehmen

Bundesweit haben sich 418 Schulen beim Energiesparmeister-Wettbewerb beworben. Mit dem Landestitel hat die Schule Ossenmoorpark schon einmal 2500 Euro Preisgeld gewonnen. Außerdem kann sie jetzt auch noch Bundessieger werden. Welche Schule den Titel bekommt, wird in einer Abstimmung ermittelt, an der jeder teilnehmen kann, unter dem Link www.energiesparmeister.de/voting.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hier wird jedes Projekt vorgestellt und es wird auch eine aktuelle Rangliste gezeigt. Aktuell befindet sich die Schule Ossenmoorpark auf Rang 13 von 16 – da ist also noch Luft nach oben. Die Schule mit den meisten Stimmen wird Bundessieger und gewinnt weitere 2500 Euro Preisgeld. Die Preisverleihung findet am 23. Juni in Berlin statt, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Tiny House: Die Energie kommt von Solarpanelen auf dem Dach

Tiny House: Ein Bild aus der Bauphase.

Foto: Anika Würz

120 Schülerinnen und Schüler der Schule Ossenmoorpark hatten das Haus im vergangenen Jahr gebaut, über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Sämtliche Arbeitsschritte, von der Finanzierung und Planung, über die Konstruktion und Gestaltung bis hin zur Bauausführung, übernahmen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler gemeinsam.

Gearbeitet wurde in Arbeitsgruppen, die sich in Teilbereiche wie „Elektrizität“, „Rohbau“ und „Sanitärbereich“ kümmerten. Im Zentrum stand dabei die Umweltfreundlichkeit. Sämtliche Energie kommt aus Solarpanelen. Auf den Einbau von Plastik wurde weitestgehend verzichtet.

Für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs „Energiesparmeister“ hat die Schule nun einen Paten an der Seite, und zwar die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH). „Unser Einsatz für den Klimaschutz kann und soll den Charakter einer Challenge haben, die uns zu Höchstleistungen anspornt“, sagt EKSH-Geschäftsführer Frank Osterwald.