Ein unerwarteter Sielschaden hat direkte Auswirkungen auf den Berufsverkehr in Garstedt. Stadt richtet provisorische Lösung ein.

Norderstedt. Auf diese Nachricht hätten Pendler gerne verzichtet. Eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Norderstedt wird für einige Tage nur eingeschränkt befahrbar sein. Es geht um die Niendorfer Straße: Hier sei, so die Stadt, überraschend ein Sielschaden aufgetreten in der Fahrbahn. Betroffen ist der Bereich der Aral-Tankstelle/Kahlenkamp. Dort wird „bis auf Weiteres“, heißt es, die Straße nur einseitig befahrbar sein.

„Die Schadstelle wurde vom Betriebsamt der Stadt Norderstedt umgehend abgesperrt“, teilt die Verwaltung mit. Nun soll in den kommenden Tagen eine provisorische Ampel den Verkehr regeln. Währenddessen laufen die Reparaturarbeiten.

Norderstedt: Niendorfer Straße – Baustellenampel im Berufsverkehr

Diese sollen bis Dienstag, 6. Juni, abgeschlossen sein. Zumindest am Freitag und Montag dürfte es aber in den Stoßzeiten zu erheblichem Staus kommen – denn auch ohne Sperrung stockt sich der Verkehr auf der Niendorfer Straße zur Rush-Hour bekanntlich insbesondere nachmittags zwischen Ochsenzoller Straße und der Ohechaussee-Kreuzung.

Daher empfiehlt die Stadt auch „eine weiträumige Umfahrung“. Denn im Berufsverkehr müsse mit Behinderungen gerechnet werden.