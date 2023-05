Kreis Segeberg. Eine filmreife Verfolgungsjagd lieferte sich die Polizei am Mittwochmorgen auf der Autobahn 21 und der Bundesstraße 404. Mutmaßliche Kriminelle, die wegen eines Tresordiebstahls nahe Rostock gesucht werden, entkamen der Polizei nach einer haarsträubenden Fahrt über die Autobahn mit teilweise über 200 km/h Geschwindigkeit. Etliche Unbeteiligte in Lastwagen und Autos wurden dabei gefährdet.

Einer Streife des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg waren gegen 4.45 Uhr zwei verdächtige Autos auf der A21 aufgefallen. Zunächst kurz hinter der Anschlussstelle Bad Oldesloe-Nord ein schwarzer Audi A 6 Kombi. Der Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur in Richtung Kiel unterwegs gewesen.

Autobahn 21: Verfolgungsjagd – Tresordiebe entkommen mit Maserati und Audi

Unmittelbar vor einem Baustellenbereich, durch den die Fahrbahn einspurig wird, überholte der Audi rücksichtslos einen Lastwagen. Der musste vollbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi raste unbeeindruckt weiter und überholte nun einen weiteren Lastwagen auf der rechten Seite über den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Leezen.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und schaltete nun Blaulicht und Horn ein – das Signal für den Audi, um mit noch höherer Geschwindigkeit zu fliehen. Das war der Moment, in dem der dunkle Maserati Levante plötzlich dazu kam. Ähnlich rücksichtlos wie der Audi, schien er nun ebenfalls vor der Polizeistreife zu fliehen. Im Baustellenbereich überholte der Maserati andere Wagen und nötigte den Gegenverkehr zu Vollbremsungen.

Kriminelle überholen rücksichtslos und gefährden Menschenleben

Als die Baustelle hinter den beiden Flüchtenden lag, gaben die Kriminellen richtig Gas. Mit teilweise über 200 km/h ging es über die A 21 und B 404 bis kurz vor Kiel. Hier hatte die Polizei mittlerweile in Höhe der Straße Seewiesenredder eine Straßensperre errichtet. Der Audi und der Maserati wendeten daraufhin und rasten zurück auf der A21 in Richtung Bad Segeberg.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Offenbar konnten sie sich damit einen entscheidenden Vorsprung erarbeiten. Denn auf Höhe Daldorf verloren die Streifen die Fahrzeuge aus den Augen. Die an dem Maserati angebrachten Segeberger Kennzeichenschilder waren gestohlen. An dem Audi ließ sich lediglich die Ortskennung OAL für Ostallgäu ablesen.

Autobahn 21: Polizei verliert Autos in Daldorf aus den Augen

Und das führte die Segeberger Ermittler zu ihren Kollegen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock. Denn die suchen genau diesen Audi und den Maserati. Diese wurden am Dienstagmorgen gegen 2.20 von einem Zeugen an einer Tankstelle in Rostock-Warnemünde beobachtet. Dort wurde ein Tresor mit Einnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen. Der Zeuge beobachtete, wie sich der Audi und der Maserati mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn 20 davon machten.

Die Ermittler in Bad Segeberg suchen weitere Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Kriminellen gefährdet wurden. Die Polizei ist unter 04551/884 34 40 zu erreichen.