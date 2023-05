Stadtpark Norderstedt: „Sie können gerne feiern“ – Spielregeln am Vatertag

Stadtpark Norderstedt „Sie können gerne feiern“ – die Spielregeln am Vatertag

Die Bollerwagen-Runde mit den Kumpels gehört für viele junge Männer an Himmelfahrt dazu.

Im Stadtpark Norderstedt ist die Security vor Ort. Was an Himmelfahrt geduldet und erlaubt ist – und was tabu.