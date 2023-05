Norderstedt: Große Nachfrage – aber Stadtwerke reduzieren Energieberatung

Der kommunale Versorger in Norderstedt schränkt Erreichbarkeit aus personellen Gründen ein. So gibt es trotzdem Hilfe

Norderstedt. Heiz- und Stromkosten, Energiesparen, Preisbremsen, Abschlagszahlungen: Wohl noch nie hatten so viele Menschen in Deutschland Beratungsbedarf, um die Energiewende in den eigenen vier Wänden bewältigen zu können. Doch die Stadtwerke Norderstedt können diesem offenbar riesigen Informationsbedürfnis demnächst aus „betrieblichen und personellen Gründen“ nicht komplett entsprechen.

Das bedeutet: Vom Freitag, 19. Mai, bis Montag, 19. Juni, wird das Servicecenter an der Rathausallee nur schriftlich – per Post, E-Mail oder über das Kontaktformular auf der Homepage – erreichbar sein. „Wir haben immer gesagt, dass wir persönlich für unsere Kundinnen und Kunden da sind. Daran soll sich auch generell nichts ändern. Aber um mit der aktuell reduzierten Mannschaft die immer noch sehr viele Anfragen und Aufträge der Kundinnen und Kunden bearbeiten zu können, müssen wir vorübergehend die persönliche und zeitintensive Beratung aussetzen“, so Unternehmenssprecher Oliver Weiß.

Große Nachfrage – aber Stadtwerke Norderstedt reduzieren Energieberatung

Auf stadtwerke-norderstedt.de habe der Versorger gerade zu den aktuellen Themen der Energiepreisbremsen und der Abschlagszahlungen umfangreiche Informationen zusammengestellt. Dazu kommen Serviceangebote. Etwa, dass die monatlichen Abschläge dort selbstständig angepasst werden können.

„Wer seinen Abschlag anpassen möchte, egal ob nach oben oder unten, kann das im Kundenportal von zuhause erledigen. Auf keinen Fall sollten die Haushalte aber einfach einen anderen Abschlag zahlen, als in unserem System hinterlegt ist, da sonst automatisierte Erinnerungs- und Mahnprozesse in Gang gesetzt werden könnten“, so Oliver Weiß.

Tipps und Tricks für die Kunden gibt es unterdessen vom Montag, 15. Mai, bis Freitag, 26. Mai, in der Moorbek-Passage. Denn hier werden die Stadtwerke mit ihren „EnergieSparCheckern“ aus dem Technik-Center vor Ort sein. Nicht nur gibt es dann immer montags bis freitags von 9 bis 11 sowie von 14 bis 16 Uhr nützliche Hinweise, wie der Verbrauch von Strom oder Heizung reduziert werden kann. Es wird auch ein Quiz geben für Besucherinnen und Besucher.

