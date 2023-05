Sülfeld. Für die meisten Menschen ist der private Garten ein Ort des Rückzugs. Für Barbara Schütze aus Sülfeld ist ihr Garten seit zehn Jahren eine Konzertbühne: Jedes Jahr öffnet sie ihn und ihr Haus an der Kasseburg in Sülfeld für Musik, Literatur, Kunst und mehr. Die Jubiläumssaison startet am Freitag, 12. Mai, mit gleich drei Bands. Die Dorfkapelle Sülfeld, das Duo „Jessen & Melzer“ und die Gruppe „House on a hill“ spielen, während Barbara Schütze ihre Gäste mit ihrer legendären Tomatensuppe verköstigt.

„Die Idee, Konzerte zu veranstalten, entstand in der Zeit, als ich im Restaurant ,Cafe & Bistro’ in Sülfeld arbeitete, und mir mein damaliger Chef nahelegte, den ungenutzten, dazugehörigen Raum sinnvoll zu nutzen, beispielsweise für Konzerte“, erinnert sich Barbara Schütze. Sie erzählte einem Gast von der Idee, und der meinte, sie könne doch den Bluesmusiker Abi Wallenstein wieder einmal nach Sülfeld holen.

Sülfeld: Einmalige Atmosphäre – Kleine, feine Konzerte im Privatgarten

Barbara Schütze organisiert seit 2013 Konzerte in ihrem Garten in Sülfeld.

Foto: Bianca Bödeker

Kurzerhand fragte Schütze Abi Wallenstein ganz direkt – und der war sofort bereit. 2004 gab er das erste Konzert in Sülfeld, damals noch im „Café Bistro“. Wallenstein brachte seine Freunde Georg Schroeter und Marc Breitfelder mit. Später folgten Duos wie Toni Sheridan und Tom Shaka, Claus Diercks und Lars Luis Linek mit Blues op Platt, die Jan Fischer Bluesband mit Rusty Nails.

Doch Barbara Schütze hatte schon die nächste Idee – die Konzerte in ihren eigenen Garten zu überführen. Wallenstein zog auch dabei mit. „Seitdem spielen Abi und seine Freunde als Trio regelmäßig bei uns an der Kasseburg“, sagt die unternehmungslustige Frau.

Seit 2004 organisiert Schütze Konzerte in Sülfeld, seit 2013 im Garten

Am 11. Mai 2013 ging das erste Konzert über die kleine Bühne in Barbara Schützes Garten. Das Duo Michael Jessen & Thomas Melzer spielten Oldies und Rock, Coverversionen auf der Akustikgitarre von Größen wie Pink Floyd, Dire Straits, Santana oder den Doors. 43 Konzerte gab es insgesamt in den zehn Jahren, darunter immer wieder Jessen & Melzer, die „Big Daddy Wilson Band“, die Klezmer-Band „Di Chuzpenics“ oder die Band „Spirit of Blues“.

Dicht an dicht sitzen die Musik-Fans im Garten von Barbara Schütze.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Ich veranstalte die Konzerte, weil ich es mag, andere Menschen an diesem wunderbaren Ort ein wenig teilhaben zu lassen, und ich liebe die Wertschätzung der äußerst angenehmen und dankbaren Gäste, die nicht nur die Live-Musik, sondern auch die Tomatensuppe, den Sternenhimmel und den Garten genießen“, sagt Barbara Schütze, die bei den kleinen Konzert-Festivals von ihren Töchtern und deren Freunde unterstützt wird.

Konzerte: „Menschen an diesem wunderbaren Ort teilhaben lassen“

Tomatensuppe aus der Küche von Barbara Schütze gehört zu jedem Gartenkonzert unbedingt dazu.

Foto: Heike Linde-Lembke

„Hier haben sich schon viele Menschen kennengelernt, der Garten ist zum Treffpunkt geworden, und jedes Konzert ist ein fröhliches Ereignis, auch für die Musiker, die diese besondere Atmosphäre ebenfalls wunderbar finden“, sagt Schütze. Einer der schönsten Momente sei es, wenn die Musiker zu Beginn des Konzertes durch den Garten zur Bühne gehen und der erste Applaus ertönt. „Das alles ist jedes Mal ein Geschenk.“

10 Jahre Gartenkonzerte, Fr, 12.5., 19.00, Kassburg 20d, Sülfeld, Einlass 18.00, Karten 20 Euro unter 04537/17 14, Abendkasse 22 Euro. Weitere Konzerte: Fr, 23.6., Georg Schroeter & Marc Breitfelder mit Band. Fr, 21.7., „8 to the bar“ mit Günther Brackmann, Arne Wessel, Claas Vogt, Martin Röttger. Fr, 1.9., Abi Wallenstein, Holger Daub, Günther Brackmann.