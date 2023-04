Kreis Segeberg. Der Wahlkampf spitzt sich zu, die Kommunalwahl am 14. Mai in Schleswig-Holstein rückt immer näher. Im Endspurt haben sich im Kreis Segeberg auch einige prominente und hochrangige Politiker angekündigt, um ihre Parteikolleginnen und -kollegen vor Ort zu unterstützen.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther kommt am Donnerstag, 4. Mai, für eine öffentliche Wahlkampfveranstaltung der CDU in das Restaurant am Ihlsee nach Bad Segeberg. Zunächst werden die Gäste ab 16.30 Uhr von den beiden CDU-Kreistagskandidaten Monika Saggau und Till Wenzel empfangen. Anschließend präsentieren sich die Anwärterinnen und Anwärter für die Stadtvertretung in einer kurzen Vorstellungsrunde.

Kommunalwahl: Wahlkampf – Diese prominenten Politiker kommen in den Kreis

Daniel Günther wird um 17 Uhr erwartet und steht nach seiner Rede für Gespräche zur Verfügung.

Kommunalwahl 2023: Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt kommt nach Norderstedt.

Foto: Frank Molter / dpa

Die Grünen in Norderstedt laden zu Dienstag, 9. Mai, zu einem „Grünschnack“ über den kommunalen Klimaschutz ein. Die Einhaltung der Pariser Klimaziele erfordert große Anstrengungen. Warum ist dieses Thema gerade auf kommunaler Ebene so wichtig? Wie kann die Energiewende gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gelingen? Wo hakt es aktuell vor Ort?

Zu diesen und weiteren Fragen hält Umweltminister Tobias Goldschmidt ab 18 Uhr im Restaurant Tunici an der Ulzburger Straße in Norderstedt einen Impulsvortrag. Im Anschluss können dem Grünen-Politiker Fragen gestellt werden. Die Diskussionsrunde moderiert Ingrid Betzner-Lunding, die Spitzenkandidatin der Grünen in Norderstedt ist.