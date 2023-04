Tanz in den Mai: Wo überall im Kreis Segeberg gefeiert wird

In der Billardkneipe wird gesungen statt getanzt. In Struvenhütten findet die größte Party im XXL-Zelt mit DJs und Open-Air-Bühne statt.

Auch in diesem Jahr wird an vielen Orten im Kreis Segeberg in den Mai getanzt.

Kreis Segeberg. Auch in diesem Jahr finden im Kreis Segeberg am Sonntag, 30. April, wieder zahlreiche „Tanz in den Mai“-Partys statt. In Norderstedt veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Glashütte ein großes Maifeuer auf dem Gelände der Feuerwache. Die größte Feier in der Region hat die Landjugend Struvenhütten organisiert: Sie verspricht „gigantische Partyzelte“, eine Open-Air-Bühne und mehrere DJs. Ein Party-Überblick.

Norderstedt

Die Freiwillige Feuerwehr Glashütte lädt zum Maifeuer an der Feuerwache ein. Von 15 bis 19 Uhr ist ein gemütliches Zusammensein am Feuer mit Essen vom Grill und kühlen Getränken geplant. Für die jüngsten Gäste hat die Jugendfeuerwehr Spiele vorbereitet. Die Nachmittagsveranstaltung ist für alle da. Der Eintritt ist frei. Von 19 Uhr an folgt dann die große Party in der Halle – hierfür werden Eintrittskarten benötigt. Diese sind bereits ausverkauft. Allerdings macht Wehrführer Niels Ole Jaap ein wenig Hoffnung: „Wenn jemand wegen Krankheit seine Karte zurückgibt, sind eventuell an der Abendkasse noch einige wenige verfügbar.“

Maifeuer, 15.00–19.00 Uhr, Feuerwache Glashütte, Glashütter Damm 268, Norderstedt, Eintritt frei, Maifeuerwehrfete, ab 19.00 Uhr, nur mit Eintrittskarte (bereits ausverkauft)

Struvenhütten

Die größte Party Schleswig-Holsteins stellt die Landjugend Struvenhütten auf die Beine. Gefeiert wird ein XXL-Zeltfest mit „zwei gigantischen Partyzelten und einer Open-Air-Bühne“. „DJ Joni bringt euch bis Mitternacht schon mal auf Betriebstemperatur und danach holt euch Noisetime mit den fettesten Beats ab“, kündigt die Landjugend bei Facebook an. Im Außenbereich erwartet die Gäste Rock und Headbanging. Eintritt ist ab 16 Jahren mit Genehmigung der Eltern erlaubt. Dazu müssen die Minderjährigen von einem Volljährigen begleitet werden und ausgefüllte Begleitzettel und eine Ausweiskopie der Eltern mitbringen.

XXL-Zeltfest, ab 21.00 Uhr, Ortsteil Bredenbekshorst in Struvenhütten, große Wiese an der Hauptstraße

Tangstedt

Jens Kleinschmidt, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Tangstedt, hat die große „Tanz in den Mai“-Party in der Turnhalle kurzfristig abgesagt. „Es gibt zu viele andere Veranstaltungen in der Gegend“, sagt er. Der Vorverkauf lief so schleppend, dass er sich schweren Herzens dazu entschied, die Veranstaltung zu canceln.

Dafür veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Wulksfelde nach dreijähriger Pause auf dem Hof Ernst im Ortsteil Rade wieder ihr traditionelles Maifeuer. Es gibt leckeres Essen vom Grill, eine Auswahl an Getränken und ein gemütliches Feuer zum gemeinsamen Beisammensein und Wärmen. Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Tangstedt stellt zudem ein Löschfahrzeug aus, das von den kleinen und großen Besuchern genau begutachtet werden kann.

Maifeuer, ab 18.00 Uhr, Hof Ernst, An der Alster 23, Tangstedt, Eintritt frei

Langenhorn

Singen statt tanzen: Patricia Kahl und Tony Groß laden zum „Karaoke in den Mai“ in ihre Billardkneipe Match ein.

Foto: Annabell Behrmann

In der Billardkneipe Match in Langenhorn wird nicht in den Mai getanzt – sondern gesungen. Passend dazu lautet das Motto „Karaoke in den Mai“. „Die Party ist für alle, die nicht tanzen wollen, aber trotzdem auf Musik nicht verzichten können“, sagt Tony Groß, der das Match gemeinsam mit Patricia Kahl führt.

„Karaoke in den Mai“, Start ab 19.00 Uhr, Match, Tangstedter Landstraße 182, Hamburg, Eintritt frei

Nahe

Melanie Wellendorf empfängt die Gäste zum Tanz in den Mai in ihrer NahBar.

Foto: Annabell Behrmann

„Der Frühling steht vor der Tür und in der NahBar strahlt die Discokugel-Sonne die ganze Nacht!“ Damit kündigt die beliebte Dorfdisco in Nahe ihren Tanz in den Mai an. Für Musik und gute Stimmung sorgt das DJ-Duo Jonnyontour und Burney.

Tanz in den Mai, ab 21.00 Uhr, NahBar, Segeberger Straße 81D, Nahe, Eintritt frei

Bad Segeberg

Das Restaurant am Ihlsee grillt passend zum Start in den Mai ab 19 Uhr an. Von 20.30 Uhr an legt ein DJ Musik auf. Pro Person kostet die Veranstaltung 25 Euro. Wer nur bei der Party ohne Essen dabei sein möchte, zahlt 10 Euro. „Rasch Plätze buchen!“, empfiehlt das Restaurant.

Angrillen, ab 19.00 Uhr, Restaurant am Ihlsee, Am Ihlsee 2, Bad Segeberg, Eintritt 25 Euro, Party ohne Essen 10 Euro

Wahlstedt

Essen, Getränke und DJ sind auf dem Marktplatz in Wahlstedt geplant. Getanzt und in den Mai gefeiert wird ab 18 Uhr.

Tanz in den Mai, ab 18.00 Uhr, Marktplatz Wahlstedt, Eintritt frei