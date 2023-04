Knapp zwei Monate vor dem internationalen Blasmusiktreffen in Bad Bramstedt fehlen den Organisatoren 300 private Betten.

Damit kein Musiker - so wie hier Matthias Lampe mit seiner Tuba - auf der Parkbank schlafen muss, suchen Uta Fraikin (l.) und Ute Scheunemann 300 private Unterkünfte für Musiker des Musikfestes ab dem 30. Juni.

Bad Bramstedt. Private Gastgeber werden dringend gesucht: Den Musikerinnen und Musikern, die zu Gast sein werden beim 20. Internationalen Musikfest in Bad Bramstedt fehlt ein Dach über dem Kopf. Die Organisatoren vom BT Orchester benötigen etwa 300 Privatbetten in der Stadt. Der Grund: Das einzige große Hotel der Stadt, das Tryp Hotel am Köhlerhof, wurde Tryp-Hotel kurz vor Weihnachten wegen „sicherheitsrelevanter Mängel“ geschlossen – und es wird bis zum Sommer nicht geöffnet haben.

Vom 30. Juni bis zum 2. Juli reisen die 30 Orchester aus sechs Nationen zum Musikfest an. Die Musizierenden kommen aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Frankreich. Ursprünglich sollten die meisten im Tryp-Hotel Köhlerhof unterkommen.

Bad Bramstedt: Musikfest – Hotel storniert Zimmer von 150 Orchestermusikern

Bereits 150 Gäste hatten dort Betten gebucht. Dann kam die Hiobsbotschaft: „Das Hotel macht vorerst nicht wieder auf, unsere Zimmerreservierung wurde komplett gecancelt“, berichtet Berit Heisel, Vorsitzende von Musikkorps Saeby aus Dänemark.

Damit die Misere gelöst werden kann, sucht das BT Orchester dringend private Unterkünfte. „Wir benötigen etwa 300 Privatbetten“, sagt Malte Noack, Vorsitzender des BT Orchesters. Zusagen für 110 Betten von privaten Gastgebern gebe es bereits.

Bad Bramstedt: Gastgeber bekommen das volle Musikerlebnis

Wer einen Musizierenden unterbringt, könne das Musikerlebnis in vollem Umfang erleben: „Musiker zu beherbergen macht wirklich Spaß. Oft sind schon echte Freundschaften zwischen Gastgebern und Gästen entstanden“, sagt Uta Fraikin.

Neben einem Bett, sollte man noch ein Frühstück und eine weitere Mahlzeit zur Verfügung stellen. Als Dankeschön erhalten Quartiersgeber zu allen kostenpflichtigen Veranstaltungen des Musikfestes freien Eintritt. Das Programm des Musikfestes zieht sich über das gesamte Wochenende. Die Organisation der Einquartierung haben Uta Fraikin und Ute Scheunemann, deren Kinder im BT Orchester mitspielen, übernommen.

Gastgeber können sich unter einquartierung@btorchester.de melden. Außerdem besteht die Möglichkeit, schriftlich Adresse, Telefonnummer und Anzahl der Betten in der Geschäftsstelle der Bramstedter Turnerschaft, Maienbaß 4, zu melden.