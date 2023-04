Norderstedt Hossa! So war die wilde Schlager-Nacht in der TriBühne

Norderstedt. Hossa! Das dröhnte! Nicht nur der satte Schlager-Sound aus den Musikboxen. Auch die „Feiglinge“, der „Hugo“ mit Trinkhalm, Pils mit Korn, Weiß- und Rotwein und vor allem die knallbunten Klamotten, kühnen Kopfbedeckungen, markanten Make-ups, schrillen Brillen und halsbrecherischen Plateau-High-Heels. Es war endlich wieder „Schlagermove Scha-la-la-Lager“-Party in der TriBühne.

Dass diese Party wieder in Norderstedt stattfinden konnte, ist auch der ausgeklügelten Organisation des TriBühne-Teams zu danken, denn aufgrund des immensen Wasserschadens musste das Podium für den DJ mit seinem Plattentisch und den großen Lautsprecherboxen in den Saal gebaut werden. Dieser wurde zudem mit bunten Papier-Blumen und Girlanden voll auf Schlager-Kult getrimmt.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Gäste so gut drauf sind“, sagten Martina Meier, Mandy Tempel und Susanne Hess vom TriBühne-Team. Sie hatten sich wie ihre Kolleginnen und Kollegen dem Motto „Schlager“ angepasst und die schrillen Klamotten der sechziger und siebziger Jahre angezogen. „Zum zweiten Abend kommen meistens jüngere Schlager-Fans, und wir sind ganz gespannt auf deren Kostüme“, sagte das TriBühne-Trio.

Lena (v. l.), Kornelia, Stefan und Lina sind Stamm-Gäste bei der Schlager-Party.

Foto: Heike Linde-Lembke

Bunt gemusterte Schlaghosen, eng geschnürte Blüten-Blusen, Flower-Power im Haar und als Halsschmuck, Glitzer-Schminke und vor allem Schuhe mit Plateau-Sohlen – der Retro-Look feierte ein fröhliches Wiedersehen.

Schlager-Party: Von Udo Jürgens bis Jürgen Drews ist alles dabei

Vor allem aber war das Publikum tanzwütig. Voll Temperament und Bewegungsdrang tanzten die Besucherinnen und Besucher nach Schlagern wie Udo Jürgens’ „Aber bitte mit Sahne“, „Hey Amigo, Charly Brown“ von Benny, einst Hitparaden-König und heute vergessen. Das sang auch Schlagerkönig Jürgen Drews, von dem DJ Vossi aus Hamburg auch so manche Platte auf seine Teller legte.

Andreas Franke und Hawina Kavalec aus Norderstedt wollten einfach nur abtanzen.

Foto: Heike Linde-Lembke

Der Mann in seinem silber-goldigen Rüschenanzug gab alles, um das Publikum auf Temperatur zu bringen, und sie klatschten den Takt mit, hoben die Arme und schwenkten sie im Takt. Die meisten Schlager wurden eifrig mitgesungen, beispielsweise „Ich bin wie du“ von Marianne Rosenberg, „Über den Wolken“ von Reinhard Mey und natürlich „Fiesta Mexicana“ vom legendären Rex Gildo – oder ist der Titel heute kulturelle Anmaßung?

Martina Meier (von links), Mandy Tempel und Susanne Hess von Team der „TriBühne“ freuten sich über die gut gelaunten Gäste.

Foto: Heike Linde-Lembke

TriBühne Norderstedt: Heute ist die zweite große Schlager-Party

Das war dem Publikum sowas von egal – Hauptsache Tanzen, Singen, Flirten, Move! „Hier ist einfach eine tolle Stimmung und eine mitreißende Musik, deshalb kommen wir immer wieder zur Schlager-Party“, sagte Lina, die mit ihren Freundinnen und Freunden einen langen Tisch gebucht hatte und es sich so richtig gut gehen ließ.

Die zweite Schlagernacht findet am heutigen Sonnabend von 20.30 Uhr an statt, Einlass ist um 19.30 Uhr. Mit Glück gibt es noch Karten für Stehplätze zu 15 Euro.

„We love 90s“ heißt es dann in der TriBühne am Sonnabend, 13. Mai, 22 Uhr bis 4 Uhr, mit dem DJ-Show-Duo „Mütze Katze“ und Schlagern von Roland Kaiser, Vicki Leandros, Nicole, Roberto Blanco, Tony Marshall bis zu den Flippers. Dazu gibt es 90er-Jahre-Atmo mit Lounge-Ecken und Lavalampen, typische 90er-Drinks und eine Super-Nintendo-Spielecke. Karten zu 12,50 Euro im Vorverkauf, unter Telefon 040/30987123, unter vorverkauf@meno-gmbh.de per E-Mail, unter www.tribuehne.de und zu 15 Euro an der Abendkasse