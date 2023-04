Am kommenden Donnerstag gibt es in Norderstedt zwei parallele Veranstaltungen in Garstedt und Friedrichsgabe. Das ist geplant.

Norderstedt. Die Parteien und Wählergemeinschaften in Norderstedt sollen Farbe bekennen. Und das zu vermutlich vielen Themen, die den Menschen in der Stadt auf dem Herzen liegen. Am Donnerstag, 27. April, wird es quasi zeitgleich sowohl in Garstedt als auch in FriedrichsgabePodiumsrunden geben mit Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen. Beide Veranstaltungen sind öffentlich.

So lädt der Kinder- und Jugendbeirat in die Aula des Coppernicus-Gymnasiums ein. Denn gewählt werden darf bekanntlich bereits ab 16 Jahren, sodass es in Norderstedt viele potenzielle Erstwählerinnen und -wähler geben wird. Diese setzen oftmals andere Schwerpunkte als ältere Generationen.

Norderstedt: Kommunalwahl – Politik stellt sich Fragen der Bevölkerung

Die Pläne zu Digitalisierung, zu den Schulen, zum Klimaschutz oder der ÖPNV-Taktung könnten ab 18.30 Uhr also im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Das Ende ist voraussichtlich gegen 20.30 Uhr, der KJB sorgt auch für Snacks und Getränke.

Der zweite Gastgeber ist die Friedrichsgaber Runde, ein Netzwerk von Vereinen, Institutionen und weiteren Interessierten aus der Nachbarschaft. In der Johannes-Kirche (Bahnhofstraße 80) sind ebenso alle politischen Lager der Stadtvertretung dabei. Zudem wird zu Beginn Christoph Magazowski, 1. Stadtrat und Baudezernent, einen Vortrag halten über wichtige Projekte in Friedrichsgabe. Die Kirche öffnet ab 17.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.