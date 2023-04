Energiegenossenschaft veranstaltet Infoabend rund um Photovoltaik in Henstedt-Ulzburg. Was Interessierte erwartet.

Kreis Segeberg. Immer mehr Menschen wollen sich unabhängig von steigenden Energiepreisen machen. Für viele ist Solarenergie vom eigenen Dach die Lösung, die nicht nur die Stromrechnung senkt, sondern gleichzeitig auch das Klima schützt. Doch dabei stellen sich viele Fragen: Welche Dächer sind für Solaranlagen geeignet? Wo bekomme ich ein Balkonkraftwerk her? Welche neuen Entwicklungen gibt es in der Photovoltaik und wo kann ich mich beraten lassen?

Um allen Menschen, die sich für Solarenergie interessieren und mit dem Kauf einer eigenen Anlage beschäftigen, Antworten auf ihre Fragen zu liefern, lädt die Energiegenossenschaft BürgerEnergie Nord (BEN) zu einem gemeinsamen Abend ins Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg ein. Am Dienstag, 18. April, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr, können alle Interessierten vorbeikommen.

Photovoltaik: Solarstrom – Hier gibt’s Antworten auf alle wichtigen Fragen

„Für Eigenheimbesitzer*innen war PV-Strom vom eigenen Dach zwar schon länger attraktiv, aber seit der Energiekrise im letzten Jahr wollen viele nicht mehr nur die Photovoltaikmodule auf dem Dach, sondern auch am Balkon, an der Hauswand oder auf dem Carport“, schreibt die Bürgerenergiegenossenschaft mit Sitz in Norderstedt in ihrer Einladung.

Sie bringen Sonnenstrom zu den Mietern: Anna und Thomas Leidreiter von der Genossenschaft BürgerEnergie Nord in Norderstedt.

Foto: Michael Schick

Anna Leidreiter und ihr Vater Thomas, die die Genossenschaft gemeinsam führen, haben nicht die Hausbesitzer im Blick, sondern diejenigen, die in Mietshäusern leben, als Mieter oder Eigentümer. BEN bietet ihnen die Möglichkeit, vom günstigen PV-Strom zu profitieren. Das Prinzip: Die Eigentümer eines Mehrfamilienhauses müssen sich entscheiden, eine Solaranlage auf dem eigenen Dach zu installieren. Der Solarstrom wird nicht ins Netz eingespeist, sondern selbst verbraucht.

Photovoltaik-Anlagen finanziert Genossenschaft über Mitglieder

Bezahlt wird die PV-Anlage von BEN. Die Energiegenossenschaft finanziert sich aus ihren Mitgliedern. Sie kaufen Anteile (ab 250 Euro) und bekommen – wenn es gut läuft – eine Dividende.

„Die Krisen in unserer Welt überschlagen sich in einer selten dagewesenen Geschwindigkeit. Sie nehmen spürbar Einfluss auf unser Leben. Das jahrelange Verschleppen der Energiewende verschärft nicht nur die Klimakrise, sondern ist auch zu einer Gefahr für die Energiesicherheit in unserem Land geworden“, meint die Genossenschaft. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien werde daher immer dringender.

Wer an der Veranstaltung am 18. April im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstraße 34, teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an StromvomDach@BENeg.de anmelden.