Norderstedt. „Kinder brauchen Theater“, sagt die Theaterpädagogin Silke Ahrens-Rapude. „Kinder spielen selbst gerne, lassen sich aber auch gerne in eine Fantasiewelt entführen.“ Wenn der große Vorhang aufgeht und die Abenteuer auf der Bühne beginnen, seien Kinder mit voller Spannung dabei. Ahrens-Rapude hat jetzt das Programm des Kindertheater-Abos der Stadt Norderstedt für die Spielzeit 2023/2024 vorgelegt. Der Vorverkauf läuft bereits.

Ahrens-Rapude verspricht ein Programm voller Spannung und Witz für die kleinen Norderstedterinnen und Norderstedter. So betritt am 24. September „Woozle Goozle“ die Bühne. Der knuddelige, blaue TV-Held lädt zu einer spannenden und lehrreichen aber vor allem lustigen und manchmal auch chaotischen Reise durch die Zeit ein – mit seiner Raum-Zeitmaschine.

Norderstedt: Kindertheater-Abo – der Vor-Vorverkauf hat begonnen

Das Musik-Theaterstück „Mein Mein Seins“, das sich um Empathie und Integration dreht, folgt am 21. Januar 2024. Weiter geht es dann mit der weltbekannten Holzpuppe „Pinocchio“ mit der einzigartigen und verräterischen Holznase am 11. Februar 2024. Und Astrid Lindgrens allseits beliebter Klassiker „Karlsson vom Dach“ landet mit einem lauten Hopsasa am 17. März 2024 auf der Bühne im Festsaal am Falkenberg.

Zum Nachdenken regt das Theaterstück „Oma Monika – Was war?“ an, denn Oma erinnert sich plötzlich nicht mehr so richtig an Dinge oder verwechselt alles. Das Theaterstück über Demenz wird am 28. April 2024 aufgeführt.

Open-Air-Theater im Stadtpark Norderstedt

Pinocchio, die Abenteuer einer Holzpuppe, sind 2024 zu sehen.

Foto: Stadt Norderstedt

Im Sommer 2024 wird zudem in Kooperation mit dem Stadtpark die Open-Air-Veranstaltung „Ein Schaf fürs Leben“ gezeigt. Dabei handelt es sich um ein Theaterstück über Freundschaft und Anstand. Zu sehen ist es am 21. Juli 2024 im Bustan-Garten.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Kindertheater-Abo biete ein Rundumpaket mit Spiel, Spaß, Musik und Spannung, sagt Ahrens-Rapude. Familien können es als Abo buchen. „Eine Ermäßigung ist inbegriffen, wenn Karten für alle Theaterstücke zusammen erworben werden, zudem können die Sitzplätze vorab ausgesucht werden“, sagt Ahrens-Rapude. „So sind die Plätze für eine Saison fest reserviert.“ Das Abo endet automatisch mit der Spielsaison.

Norderstedt: Sechs Vorstellungen kosten im Abo 35 Euro

Der Vor-Vorverkauf des Abos wurde bereits gestartet – denn der freie Vorverkauf für die einzelnen Stücke beginnt erst im Mai. Das Abo kann direkt im Ticket Corner an der Rathausallee (Eingang Hopfenliebe) erworben werden und kostet 35 Euro für sechs Vorstellungen (zuzüglich Vorverkaufs- und Systemgebühren).

Die Preise für die Einzelveranstaltungen liegen bei 8 Euro für die Theaterstücke im Festsaal am Falkenberg und 3 Euro für die Stadtparkveranstaltung.

Kindertheater-Abo, 35 Euro, TicketCorner unter 040/30 98 71 23 oder vorverkauf@meno-gmbh.de