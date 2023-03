Blueswerk Norderstedt präsentiert die Eidgenossen auf der Bühne des Kulturwerks am See. Wo man jetzt Karten kaufen sollte.

Norderstedt. Das Blueswerk im Kulturwerk Norderstedt präsentiert am Freitag, 31. März, von 20 Uhr an, die Ellis Mano Band aus der Schweiz. Blues und Schwermut? Egal. Mit ihrem neuen Album „Ambedo“ will die Ellis Mano Band den Kern des Blues treffen, ohne allzu sehr in Traditionals zu gründeln. Stattdessen regen sich Sänger Chris Ellis, Gitarrist Edis Mano, Schlagzeuger Nico Looser und Bassist Severin Graf über die Zustände auf dieser Welt im Großen und den eigenen Seelen im Kleinen auf.

Zum Beispiel im Song „The Horrible Truth“, in dem sie die gleichgültige Sicht der Menschen auf das Unrecht in dieser Welt mit kraftvollem Rock attackieren. „Sweet Sin“ kommt dann etwas sanfter von der Bühne, soll aber mit Intensität und Gefühl berühren.

Konzert Norderstedt: Ellis Mano Band – Schweizer Blues mit einer Prise Weltschmerz

„Ambedo“ ist das zweite Album des Quartetts und erzählt vom ewigen Spiel mit Licht und Schatten, Liebe und Schwermut. Mit ihrem Debüt „Here And Now“ sorgten die Schweizer für viel Aufsehen, mit „Keep It Simple“ überraschen sie mit einer wunderbar leichten Nummer, gepaart mit der Überzeugung, dass ein dauerndes Streben nach Perfektion der Untergang des spontanen Blues ist.

Blueswerk-Chef Miro Berbig hat wieder einmal einen guten Rat parat. Diesmal einen der pekuniären Art: „Bucht die Eintrittskarten im TicketCorner an der Rathausallee 60, dort kosten die Vorverkaufsgebühren statt sieben Euro wie woanders nur 2,50 Euro, und ihr sprecht auch noch mit echten und netten Menschen.“

Ellis Mano Band, Fr, 31.3., 20.00, Kulturwerk, Stormarnstraße 55, Karten 25 Euro unter www.tribuehne.de oder Ticket-Corner, 040/30 98 71 23 oder vorverkauf@meno-gmbh.de und an der Abendkasse.

