Kaltenkirchen. Die StadtBus-Linien 7961 und 7962 fahren auf Initiative des Kreises Segeberg seit Dezember 2021 in Kaltenkirchen. Hinzu kommt das Anruf-Sammel-Taxi (Linie 7969) an Sonntagen. Jetzt wird auf vielfachen Wunsch die Streckenführung der Linie 7961 verändert: Ab dem 3. April fahren die Busse im Westen Kaltenkirchens eine größere Schleife.

Bedient werden damit zukünftig auch die Haltestellen Am Schaafredder, die Wagnerstraße und der Albrecht-Dürer-Ring (ehemals Lindrehm Nord). Die Haltestellen an der Ortelsburger Straße entfallen. Die Buslinien 7961 und 7962 fahren montags bis sonnabends im 30-Minuten-Takt. Die Busse treffen sich alle 30 Minuten am Bahnhof, so dass in alle Richtungen umgestiegen werden kann. Beide Linien fahren montags bis freitags von 5 bis 23 Uhr (sonnabends ab 7 Uhr).

Kaltenkirchen ÖPNV: Die „StadtBusse“ bieten jetzt noch mehr Haltestellen

Alle hvv-Fahrkarten können auch für den StadtBus-Verkehr genutzt werden. Fahrkarten sind nicht nur im Bus, sondern auch am Automaten und in der Servicestelle am Bahnhof erhältlich. Wer digital über die hvv-App oder den Onlineshop unter hvv.de kauft, bekommt 7 Prozent Rabatt.

Gemeinsames Ziel von Kreis, Stadt und hvv ist es, mit dem Angebot einen Beitrag zur Verkehrswende und zum Klimaschutz zu leisten. Am Verkaufsoffenen Sonntag am 26. März wird im Ohland-Park von 12 bis 17 Uhr ein StadtBus zu Gast sein. Neben allen Infos rund um die StadtBus-Linien gibt es ein Glücksrad, an dem man eine hvv-Wochenkarte für Kaltenkirchen und Umgebung gewinnen kann.