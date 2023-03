Die dritten Klassen der Schule am Storchennest in Bad Bramstedt haben sich drei Tage lang unter dem Motto „KultRad“ kreativ mit dem Thema Fahrrad und Schulweg auseinandergesetzt..

Bad Bramstedt. Spielende Kinder, die mit Kreide bunte Fahrräder in Originalgröße auf den Schulhof malen. So sah an der Schule am Storchennest in Bad Bramstedt der Abschluss der Projekttage, die unter dem Motto „KultRad“ standen, aus.

Drei Tage lang hatten sich die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen zusammen mit den beiden Künstlerinnen und Illustratorinnen, Astrid Krömer und Julia Kaergel, mit dem Thema Fahrrad beschäftigt.

Bad Bramstedt: Besser als das Eltern-Taxi – mit dem Rad zu Schule fahren

Los ging es damit, dass alle Jungen und Mädchen aufgefordert worden waren, an den Projekttagen mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. „Das hat trotz Schneeregen sehr gut funktioniert“, sagt Rektorin Franziska Frahm-Fischer. Danach haben sich die Kinder zunächst einmal zeichnerisch mit dem Thema Fahrrad auseinandergesetzt: Zunächst sollten sie ein Fahrrad aus ihrer Erinnerung zeichnen und später ein Fahrrad abzeichnen, allerdings ohne dabei auf das Papier zu schauen.

Danach ging es darum, kleine Fahrräder zu basteln. Aus Draht, Knete, Kronkorken, Zahnstochern und Streichhölzern sind kleine Kunstwerke entstanden, die – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt – teilweise ein bisschen vom klassischen Fahrrad abgewichen sind. „Manche Fahrräder können wohl auch fliegen“, freut sich Julia Kaergel.

„KultRad“: Schülerinnen und Schüler entwickeln Logo

Auch Logos haben die Schülerinnen und Schüler entworfen. „In einem demokratischen Wahlverfahren haben die Kinder das schönste Logo ausgewählt. Das wird jetzt gedruckt, und alle Schülerinnen und Schüler bekommen es dann als Sticker für ihr Fahrrad“, sagt Astrid Krömer.

Ziel der Projekttage war es, das Fahrrad als Transportmittel für die Schülerinnen und Schüler attraktiv zu machen und sie dazu anzuregen, möglichst häufig mit dem Rad zu fahren. „Einen Schulbus gibt es bei uns nicht, deshalb ist das Fahrrad – neben dem ,Eltern-Taxi“ – eine gute und vor allem nachhaltige Möglichkeit, um in die Schule zu kommen“, sagt Schulleiterin Frahm-Fischer.

Bad Bramstedt: Das Eltern-Taxi soll überflüssig werden

Frahm-Fischer sieht auch bereits erste Erfolge: „Im Laufe des Projekts haben sich Schülergruppen gebildet, die sich dazu verabredet haben, gemeinsam morgens mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen. Das ist für die Eltern eine enorme Entlastung.“

Und die Vorsitzende des Schulelternbeirats, Christine Güppert, betont: „Das Projekt soll auch dafür sorgen, dass die Eltern keine Angst haben, ihr Kind mit dem Fahrrad loszuschicken.“

Astrid Krömer und Julia Kaergel veranstalten im Rahmen des Landesprogramms „Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule“ regelmäßig Projekte, um kulturelle Bildung an Schulen zu verbreiten. Im Juni soll „KultRad“ an einer weiteren Schule im Kreis Segeberg, nämlich am Förderzentrum am Kastanienweg in Bad Segeberg, angeboten werden.