Norderstedt. Es gibt einen neuen Rotlichtblitzer in der Stadt: Die Radarsäule wurde direkt neben der Bushaltestelle Am Böhmerwald an der Segeberger Chaussee in Norderstedt installiert. Gegenüber liegt die Kindertagesstätte Am Böhmerwald. Tagsüber gilt an diesem kurzen Abschnitt der Segeberger Chaussee Tempo 30. Trotzdem gibt es Berichte, dass immer wieder Autofahrerinnen und Autofahrer das Rotlicht an dieser Stelle missachten.

Bei dem Radargerät handelt es sich allerdings um kein neues Gerät, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Säule ist nur gewandert und stand bislang an der Kreuzung Poppenbütteler Straße und Hummelsbütteler Steindamm neben dem Friedhof Glashütte.

Norderstedt: Blitzer wechselt Standort – Wo Autofahrer wachsam sein müssen

„Das Gerät wurde dort im Auftrag der Stadt abgebaut, weil sich bei der Rotlichtüberwachung nur noch sehr geringe Fallzahlen ergeben hatten“, erklärte Rathaussprecher Bernd-Olaf Struppek. Die Politik sei über die Versetzung des Blitzers informiert worden.

Nun hofft die Stadt, dass der Blitzer vor der Kita Am Böhmerwald an der Segeberger Chaussee den Respekt der Autofahrer vor der roten Ampel deutlich erhöhen wird. Noch ist das Gerät allerdings nicht in Betrieb. Die Stadt werde die Verkehrsteilnehmer informieren, bevor der Blitzer scharf geschaltet werde, sagte Struppek.