Kaltenkirchen. 100 Kandidatinnen und Kandidaten treten in 99 Spielen gegeneinander an – und nur eine oder einer gewinnt am Ende 99.000 Euro. Das ist das Prinzip der Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“, die ab Montag, 27. Februar, immer um 20.15 Uhr beim Fernsehsender Sat.1 ausgestrahlt wird. Auch eine Kaltenkirchenerin ist bei der dritten Staffel der Show dabei.

Edda Renger aus Kaltenkirchen ist Teilnehmerin der Show „99 – Eine:r schlägt sie alle“. Bei den Spielen war Geschick und Schnelligkeit gefragt.

Foto: Julia Feldhagen / SAT.1

„Bei den Spielen war Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt. Manche erforderten aber auch einfach Glück“, berichtet Edda Renger. Was genau für Aufgaben sie bewältigen musste, darf sie noch nicht verraten. Mit 81 Jahren war sie aber die mit Abstand älteste Teilnehmerin. Aber das sei kein Nachteil gewesen. „Die Chancen waren für alle gleich. Das waren ja keine Olympischen Spiele“, sagt Edda Renger und lacht. „Ich wollte zeigen, dass wir ,Oldies‘ auch gut drauf und offen für Neues sind.“

TV: Kaltenkirchenerin (81) kämpft bei Gameshow um 99.000 Euro

„Ich kann nicht mehr so gut hören“, erzählt die Seniorin. Manchmal seien die Moderatoren Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld, die die Spiele erklärten, für sie in der großen Halle, in der gedreht wurde, schlecht zu verstehen gewesen. „Aber um mich herum standen ausnahmslos hilfsbereite Menschen, die für mich die Spielregeln noch einmal wiederholt haben.“

100 Kandidatinnen und Kandidaten aus ganz Deutschland sind bei der Gameshow gegeneinander angetreten.

Foto: Julia Feldhagen / SAT.1

Noch nie habe sie an einem Ort so viele unterschiedliche Charaktere getroffen. „Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Allein wegen der tollen Menschen hat es sich schon gelohnt, dass ich mitgemacht habe“, sagt die Kaltenkirchenerin.

Kaltenkirchen: Edda Renger hat bereits in Fernseh-Doku-Show mitgespielt

Fünf Folgen wurden in Duisburg aufgezeichnet. Wie weit Edda Renger gekommen ist, erfahren die Zuschauer in den nächsten Wochen. Fernseherfahrung hat die 81-Jährige bereits. 2018 hat sie bei der ZDF-Doku-Show „Digiclash“ mitgespielt und mehrere Tage mit anderen Senioren in einem Haus verbracht, das mit modernster Technologie ausgestattet war. Außerdem ist sie als Autorin und Schauspielerin tätig und nimmt regelmäßig an Castings teil.

Für Werbedrehs war sie im vergangenen Jahr in Hamburg, Berlin, Paris und Warschau unterwegs. „Ich liebe es herumzureisen“, sagt Edda Renger. „Das hält mich fit.“