Wetter Norderstedt: Frühlingsgefühle? Von wegen! Am Wochenende gibt es Schnee

Wer an die See fährt, sollte seine Jacke einpacken.

Norderstedt. Der Februar neigt sich dem Ende zu. Macht sich etwa hier und da schon mal der Frühling bemerkbar? Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung, am Freitag und am Wochenende? Franka Nawrath, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, weiß mehr.

Wenig schön sind die Aussichten für den Freitag. „An dem Tag überquert uns eine Kaltfront“, sagt die Wetterexpertin. Das bedeutet: Es wird kühl, bei Temperaturen um 4 bis 5 Grad, dazu weht ein starker Wind. Außerdem ist mit „Regen, der in Schneeregen übergeht“ zu rechnen. Aber der Schnee bleibt nicht liegen.

Wetter Norderstedt: Frühlingsgefühle? Von wegen! Am Wochenende soll es schneien

Besser wird es am Sonnabend. „Es gibt noch letzte Schauer, besonders morgens. Aber dann wird es zunehmend freundlich.“ Franka Nawrath rechnet mit einem bewölkten Tag, an dem aber auch häufiger die Sonne durchschauen könnte. Die Temperaturen liegen um 5 Grad, es ist noch etwas windig.

Kalt wird es dann in der Nacht zu Sonntag, die Temperaturen fallen auf minus 4 Grad. Umso freundlicher dann der Tag. „Wir bekommen eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken“, sagt Franka Nawrath. Windig ist es am Sonntag nicht mehr, es soll auch trocken bleiben. Mit Höchsttemperaturen um 4 Grad wird es aber kühl.

Wetter: Sonntag ist der beste Tag für einen Ausflug an die See

Der beste Tag für einen Ausflug an die See ist der Sonntag. Der Sonnabend hingegen wird, noch stärker als im Landesinneren, von sehr wechselhaftem Wetter geprägt. „Besonders an der Ostseeküste ist den ganzen Tag über mit Schauern und Schneeschauern und mit stürmischen Böen zu rechnen“, sagt Franka Nawrath.

