Kreis Segeberg: Sportlerinnen und Sportler im Kreis trauern um Hans Siebke

Kreis Segeberg. Die Sportfamilie im Kreis Segeberg hat einen, wenn nicht den großen Vorkämpfer für den Sport und dessen Förderung verloren. Hans Christian Siebke, der den Kreissportverband von 1980 bis 2012 als Vorsitzender führte und dann sein Ehrenvorsitzender wurde, ist am 15. Februar im 83. Lebensjahr gestorben.

Die Bestürzung und Trauer unter den Mitgliedern der Vorstände und Gremien, bei den Mitarbeitenden, in der gesamten Segeberger Sportlandschaft und darüber hinaus, sind groß.

Kreis Segeberg: Ehrenvorsitzender des Kreissportverbandes gestorben

Sportstättenbau und -sanierung, Ehrenamt stark machen und anerkennen, Übungsleiterinnen und Trainer ausbilden, Lehrer ohne Sportfakultas schulen, Migranten integrieren, Kindern eine Orientierung geben – kaum ein Aktionsfeld ließ Hans Siebke in seiner langen Zeit an der Spitze des Segeberger Sports unbeackert. Stets war er in der Lage, Bündnisse zu schmieden – auch über Parteigrenzen oder Vorbehalte hinweg, um das Optimum für seine Sportlerinnen und Sportler herauszuholen.

„Mit Hans Siebke verliert der organisierte Sport im Kreis Segeberg und darüber hinaus einen steten und lauten Streiter für die Wahrnehmung des Sports als Stützpfeiler der Gesellschaft“, unterstreicht der heutige KSV-Vorsitzende Holger Böhm.