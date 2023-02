Norderstedt: Neuer Biomarkt - das plant Denns in der Moorbek-Passage

In wenigen Wochen eröffnet das Unternehmen in Norderstedt eine Filiale an der Rathausallee. Es gibt aber eine Verzögerung.

Norderstedt. Es wird noch einige Wochen dauern bis zur Eröffnung. Doch wer in diesen Tagen durch die Moorbek-Passage geht, sieht, dass Handwerker unter Hochdruck alles für den Einzug eines neuen Mieters vorbereiten. Das Unternehmen Denns wird hier an der Rathausallee in Norderstedt-Mitte in diesem Frühjahr einen neuen Biomarkt eröffnen. So etwas gibt es bisher im Stadtzentrum nicht, im Kreis gibt es nur eine Filiale in Henstedt-Ulzburg.

Die ersten Regale und Kassen werden bereits aufgebaut, wie durch die Schaufenster zu erkennen ist. Die große Werbung „Neueröffnung am 2. März“ ist allerdings nicht mehr aktuell, wie Denns auf Abendblatt-Nachfrage sagt. Es gibt eine Verschiebung „aufgrund aktueller Lieferverzögerungen im Bereich der technischen Anlagen“, so Michael Rosenboom, Leiter für die Region Hamburg-Hannover.

Neuer Biomarkt: Das plant Denns in der Moorbek-Passage

Die Eröffnung sei nun für voraussichtlich Ende März vorgesehen. „Der Standort Norderstedt-Mitte ist für uns als Nahversorgungsknotenpunkt mit einem attraktiven Umfeld und direkter Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz besonders interessant“, sagt Rosenboom.

Der Markt wird 380 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, angeboten werden Bio-Lebensmittel, Drogeriewaren und Naturkosmetik – insgesamt rund 6000 Artikel.

Biomarkt: Unternehmen kündigt Rabattaktionen an

„Darunter viele Produkte aus der Region, wie beispielsweise Backwaren, Obst und Gemüse oder Honig. Das rund 200 Artikel umfassende Sortiment ,Bio für jeden Tag’ und regelmäßig wechselnde Angebote bieten eine Bio-Vielfalt, die gerade preisbewusste Kund*innen anspricht“, so der Regionsleiter.

Er kündigt an: „An den Eröffnungstagen wird es neben Gewinnspielen, Verkostungen und vielen Aktionsangeboten zusätzlich zehn Prozent Rabatt auf nahezu alle Produkte geben.“