Norderstedt. In der Stadt Norderstedt sind am Wochenende Unbekannte in zwei Wohnungen eingebrochen. An der Breslauer Straße verschafften sich die Täter am Sonnabend in der Zeit zwischen 9 und 23.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Nach dem bisherigen Stand wurde nichts gestohlen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr versuchten dann zwei Männer, in ein kombiniertes Wohn- und Geschäftshaus an der Ulzburger Straße einzudringen, wurden aber von Anwohnern gestört und flohen in Richtung Glashütter Weg. Der Tatort liegt zwischen dem Glashütter Weg und der Waldstraße. Es soll sich um zwei etwa 20 Jahre alte Männer gehandelt haben.

Norderstedt: Einbrecher an der Breslauer und der Ulzburger Straße aktiv

Ein Täter war circa 1,70 Meter groß und mit einem hellen Hemd, einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und Sportschuhen bekleidet. Er hatte schwarze, gelockte, mittellange Haare.

Der zweite Mann war zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und mit einem hellen Hemd, einer dunklen, längeren Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Der Unbekannte hatte kurze, braune Haare.

Möglicherweise flohen die Unbekannten mit einem Fahrzeug. Die Einbruchsermittler der Pinneberger Kriminalpolizei suchen nun Zeugen. Hinweise insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101/2020 oder per E-Mail an die Adresse SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

