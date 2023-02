Norderstedt. „Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann“. Diese Liedzeile lässt Fans der niederdeutschen Sprache sofort aufhorchen, verspricht aber auch anderen Musikfreunden ein gutes Konzert, beispielsweise, wenn das Trio mit Sängerin Daniela Specker, Pianistin Andrea Paffrath und Erzähler Uwe Michelsen das Programm gestaltet.

Am Sonntag, 12. Februar, präsentiert das Trio in der Glashütter Thomaskirche Kompositionen und niederdeutsche Lyrik von Johannes Brahms und Klaus Groth, der vor 200 Jahren im April 1919 in Heide in Dithmarschen geboren wurde.

Norderstedt: Musikalischer Schatz – Regenlied-Zyklus in der Thomaskirche

Viele Kinder lernten seine bekanntesten Gedichte „Mien Jehann“ und „Lütt Matten de Haas“ auswendig. Auch Johannes Brahms kommt aus Heide. Er war von Klaus Groths Gedichten derart berührt, dass er vor Rührung geweint haben soll, als er den plattdeutschen Gedichtband „Quickborn“ las.

Brahms, mittlerweile in Wien, bat Groth, ihm die Gedichte auf Hochdeutsch zu übersetzen, um sie zu vertonen. So entstand der Regenlied-Zyklus für hohe Singstimme und Klavier. Diesen selten zu hörenden Schatz singt Daniela Specker, begleitet von Andrea Paffrath am Klavier. Uwe Michelsen erzählt aus dem Leben Klaus Groths und liest einige seiner schönsten Gedichte.

Platt un hoch mit Johannes Brahms und Klaus Groth von Daniela Specker, Andrea Paffrath und Uwe Michelsen, So 12.02., 17.00, Thomaskirche, Glashütter Kirchenweg 20. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.