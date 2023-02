Wetter Norderstedt Bedeckt mit Aussicht auf Besserung: So wird das Wochenende

Norderstedt. Kalte Temperaturen brachten die vergangenen Tage, gelegentlich auch mal Sonne. Und jetzt steht das Wochenende vor der Tür. Wie wird das Wetter in Norderstedt und Umgebung, und was sind die Aussichten für die Küsten? Michael Bauditz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, hat die Übersicht für uns.

Am Freitagmorgen ist der Himmel bedeckt – und das bleibt dann auch den Rest des Tages so. Die Höchsttemperaturen liegen bei 6 Grad, es wird etwas windig, „in Böen frischt es auf, die können 6 Windstärken erreichen“, sagt Michael Bauditz. Regen gibt es „wahrscheinlich nicht“.

Wetter Norderstedt: Immerhin kein Frost – so wird das Wetter am Wochenende

Die Nacht zum Sonnabend bleibt frostfrei, es bleibt etwas windig. Wie am Freitag, wird man wohl auch am Sonnabend vergeblich darauf warten, dass sich die Sonne am Himmel blicken lässt. Es bleibt bedeckt, mit böigem Wind. „Etwas Regen ist möglich“, sagt der Meteorologe. Dafür sind die Temperaturen mit 9 Grad recht mild.

Ähnlich das Wetter am Sonntag: Nach einer erneut frostfreien Nacht wird es mild, bei 9 Grad. Der Himmel bleibt bedeckt, allerdings bleibt es trocken. „Insgesamt nimmt der Hochdruck-Einfluss zu“, sagt Michael Bauditz.

Wetter Norderstedt: So sieht es an Nord- und Ostseeküste aus

Wer am Wochenende einen Ausflug an die Nord- oder Ostsee plant, kann mit ähnlichem Wetter wie in Norderstedt rechnen: bedeckt und eher mild. Allerdings weht der Wind etwas stärker, teilweise kann es stürmische Böen mit 7 oder 8 Windstärken geben.

Besser sieht es zum Wochenbeginn aus. „Ein umfangreiches Hochdruckgebiet erreicht uns“, sagt Michael Bauditz. Das heißt: Es bleibt mild, aber auch die Sonne dürfte sich ab Montag blicken lassen.