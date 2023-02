Polizei schnappt Täter in Henstedt-Ulzburg; sie hatten das Einbruchswerkzeug noch bei sich. Warum ein Mann in U-Haft sitzt.

Der versuchte Wohnungseinbruchdiebstahl in Henstedt-Ulzburg ereignete sich bereits am Montag gegen 10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen.

Henstedt-Ulzburg. Am Montagvormittag, 6. Februar, haben Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung nach einem Wohnungseinbruchdiebstahl zwei Tatverdächtige im Stadtgebiet von Henstedt-Ulzburg vorläufig festgenommen. Einer der Männer befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Polizei versuchten zwei Männer, gegen 10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Eschenweg einzudringen und die Terrassentür aufzuhebeln. Sie ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab, als die Hauseigentümer, die zwar nicht zu Hause waren, aber per Videoüberwachung auf die Tat aufmerksam gewordenen waren, die Täter über die Videoüberwachungs- beziehungsweise Gegensprechanlage ansprachen.

Henstedt-Ulzburg: Hauseigentümer nutzt Gegensprechanlage – Einbrecher flüchten

Die Täter ergriffen die Flucht, konnten jedoch beide im Tatumfeld, jeweils einige 100 Meter getrennt voneinander entfernt, vorläufig festgenommen werden. Das Einbruchswerkzeug hatten sie noch bei sich.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen Mitarbeiter des Sachgebiets 4 (ehemalige Soko Wohnung) der Kriminalinspektion Pinneberg. Die Ermittler sorgten in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel dafür, dass einer der beiden Tatverdächtigen am Dienstag dem Amtsgericht Neumünster zugeführt wurde.

Gegen einer der Täter war bereits 2022 ermittelt worden

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein richterlicher Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie der Fluchtgefahr gegen einen 26-Jährigen ausgesprochen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das auf Wohnungseinbruchdiebstahl spezialisierte Sachgebiet 4 der Kripo Pinneberg in einem ähnlich gelagerten Verdachtsfall gegen den 26-Jährigen ermittelt.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sein Mittäter, ein 29-Jähriger, kam nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Sofortmaßnahmen am Montagabend zunächst wieder auf freien Fuß. Er ist das erste Mal einschlägig aufgefallen. Ebenso wie sein nun in der JVA Neumünster inhaftierter Mittäter hat er jedoch mit einer Anklage durch die Staatsanwaltschaft Kiel zu rechnen.

Henstedt-Ulzburg: Hauseigentümer nutzt Gegensprechanlage – Einbrecher flüchten

Die Kripo Pinneberg sucht noch nach Zeugen, die von auffälligen Beobachtungen am Montagvormittag in Henstedt-Ulzburg, auch im Bahnhofsumfeld und unter Nutzung der AKN-Bahnlinie Neumünster-Henstedt-Ulzburg, berichten können. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04101/20 24 20 oder unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de. „Generell wird jeder Bürger ermutigt, bereits frühzeitig sich verdächtig verhaltende Personen über den Polizeinotruf 110 zu melden“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch.