Die Jazz Lips konnten endlich wieder vor vollem Haus spielen. Besetzung: Helge Sachs, Saxofon, Klarinette, Gesang, Hauke Strebel an der Posaune, Torsten Maaß an der Trompete, Thomas Planthaber am Schlagzeug, Wolf Delbrück am Klavier (nicht im Bild), Jörn Zschimmer an Banjo und Gitarre (nicht im Bild), Hendrik Tjeersdma an der Tuba.