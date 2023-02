Bad Bramstedt: Warum Bürgermeisterin alle Hundebesitzer ins Theater einlädt

In Bad Bramstedt dreht sich ein ganzer Abend um das Leben mit Vierbeinern in der Stadt. Was Ungewöhnliches geplant ist.

Hunde sind die besten Freunde des Menschen. Bürgermeisterin Verena Jeske will wissen, wie es den Vierbeinern in Bad Bramstedt geht.

Bad Bramstedt. Die Stadt Bad Bramstedt lädt zu einer Premiere ins Kurhaustheater ein – dieses Mal handelt es sich allerdings nicht um ein neues Theaterstück: Erstmals findet am Dienstag, 7. Februar, von 18 Uhr an, unter dem Motto „Frei Schnauze“ eine interaktive Veranstaltung für Hundebesitzerinnen und -besitzer statt. „Wir möchten erfahren wie es sich in Bad Bramstedt als Hundehalter und -halterin lebt. Was klappt gut, was eher weniger?“, erklärt Bürgermeisterin Verena Jeske.

Schon während ihres Wahlkampfes vor mehr als vier Jahren hat Jeske wahrgenommen, wie wichtig vielen Bürgerinnen und Bürgern ihre Vierbeiner und deren Wohlergehen sind. Sie zahlen Hundesteuer – also sollte die Stadt ihren Tieren auch etwas bieten, findet Jeske. Auf der großen Bühne im Theatersaal wird es mehrere Impulsvorträge geben. Die Bürgermeisterin führt durch das Programm. Anschließend sollen Herrchen und Frauchen im Foyer miteinander ins Gespräch kommen. Dort werden unterschiedliche Informationsstände aufgebaut, die Themen von Hundeausstattung bis Tiermedizin abdecken.

Der Fokus der Veranstaltung liegt auf einer möglichen Freilauffläche für Hunde, die es bisher noch nicht in Bad Bramstedt gibt. „Uns ist es wichtig, dieses Angebot in feste Strukturen einzubetten“, sagt Bürgermeisterin Jeske. „Nur, wenn sich Hundebesitzerinnen und -besitzer für die Fläche verantwortlich fühlen und diese wertschätzen, kann so ein Projekt nachhaltig Bestand haben“, meint sie.

Die Hunde in Bad Bramstedt würden sicherlich über eine Wiese nur für sich freuen.

Eine Möglichkeit wäre aus Sicht der Stadt, die Hundeauslaufwiese in eine Vereinsstruktur einzugliedern, „damit sich die Nutzerinnen und Nutzer besser organisieren können und es klare Spielregeln für Hund und Halter gibt“. Ein erstes Interesse hat bereits der BSV Bad Bramstedt signalisiert. Vorstandsmitglied Jan Löffler möchte die Veranstaltung dazu nutzen, um ein Gefühl für die Hundeliebhaber der Stadt und deren Engagement und Bereitschaft zu bekommen.

Auslaufwiese: Sportverein könnte sich vorstellen, Hundesport zu integrieren

„Für uns ist das Thema generell neu, dennoch würden wir Aktivitäten in Bezug auf Hundesport gern ermöglichen und könnten uns vorstellen, dies in unser Vereinskonzept zu integrieren“, sagt Löffler.

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich. Alle Interessierten – auch diejenigen, die noch über die Anschaffung eines Hundes nachdenken – sind herzlich eingeladen.

„Frei Schnauze“, Di, 18.00 Uhr, Kurhaustheater, Oskar-Alexander-Straße 26, Bad Bramstedt