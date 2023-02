Ellerau/Kiel. Im Prozess vor dem Kieler Landgericht um einen 39-Jährigen, der sich wegen versuchten Mordes am neuen Liebhaber seiner getrennt lebenden Ehefrau verantworten muss, wird am Mittwoch das Urteil erwartet.

Der Familienvater aus Ellerau hatte am Abend des 1. Juli den jüngeren Nebenbuhler in einer Wohnung aufgesucht und ihm einen von unten geführten Messerstich in den Herzmuskel verpasst haben – es bestand Lebensgefahr beim Opfer (27).

Landgericht: Im Prozess um Ellerauer Messerattacke wird das Urteil erwartet

Ein Cousin und der Bruder des Opfers befanden sich zum Zeitpunkt der tat ebenso in der Wohnung. Sie retteten dem Verletzten durch Erste-Hilfe-Maßnahmen, die von der Notrufzentrale telefonisch gesteuert wurden, wahrscheinlich das Leben. Täter und Opfer lebten in unmittelbarer Nachbarschaft in der 6300-Einwohner-Gemeinde. Zwischen den Mehrfamilienhäusern an der Königsberger Straße liegen nur wenige Meter.

Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwältin hat wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sechs Jahre und zehn Monate Haft gefordert, der Verteidiger zwei Jahre auf Bewährung. Der Nebenklagevertreter stellte keinen eigenen Antrag.