Wetter Norderstedt: „Windig bis stürmisch“ – so wild sind die Aussichten

Während die Windstärken kräftig zulegen, bleiben die Temperaturen mild. Wann in in Norderstedt außerdem mit Regen zu rechnen ist.

Norderstedt. Ein nordeuropäisches Sturmtief hat zuletzt das Wetter in Norderstedt und Umgebung bestimmt. Wie werden die kommenden Tage? Josef Kantuzer, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg, verrät es uns.

„Nach einer kleinen Pause gibt es am Dienstag wieder kräftigen Südwestwind“, sagt der Experte. Der legt dann gegen Nachmittag noch einmal zu. In Böen können bis zu 8 Windstärken erreicht werden, an den Küsten sogar 9. „Die Temperaturen bleiben aber, mit 7 Grad, vergleichsweise mild“, sagt Josef Kantuzer. Am Himmel bleibe es bedeckt, am Nachmittag sei mit Regenschauern zu rechnen.

Wetter Norderstedt: Mild, aber auch wild – das Wetter in den nächsten Tagen

Ähnlich das Geschehen am Mittwoch. „Windig bis stürmisch“ werde auch dieser Tag, bei wechselnder Bewölkung und Schauern. Erneut kann der Wind bis zu 8 Windstärken im Binnenland erreichen, an der Küste ist es eine Windstärke mehr. Die Temperaturen steigen auch am Mittwoch auf 7 Grad.

Der Donnerstag startet zunächst „freundlich“, dann aber ziehen Wolken auf und es gibt im Tagesverlauf auch wieder Regen. Mit Temperaturen um 7 Grad wird es erneut ein eher milder Tag. Und: Der Wind flaut wohl etwas ab, zumindest ein bisschen. „Vermutlich erreichen wir im Binnenland nur noch 6 bis 7 Windstärken“, sagt Jose Kantuzer. So richtig gemütlich ist das natürlich immer noch nicht.